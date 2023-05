PS Plus: PlayStation anuncia novidades do mês de maio

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão este mês de maio sem custos adicionais ao catálogo de jogos do PlayStation®Plus Extra e Premium, e também as novidades do catálogo de clássicos para o nível PlayStation®Plus Premium.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte, para a PS5™: Construído de raíz pelo aclamado estúdio Insomniac Games de forma a tirar partido de todas as características da PlayStation®5, Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte vai mais além com a estonteante velocidade e as funcionalidades imersivas da PlayStation®5. As novas tecnologias de feedback háptico e gatilhos adaptativos causam sensações físicas espantosas, fazendo com que o jogo ganhe vida nas mãos dos jogadores através do comando sem fios DualSense™. Aqui, Ratchet e Clank estão de volta! Os jogadores terão de os ajudar a travar um imperador robótico determinado a conquistar mundos transdimensionais e a evitar que o universo deles seja o próximo na lista negra.

Humanity, para a PS4™ / PS5™: Uma mistura única de quebra-cabeças e plataformas de ação. Humanity põe o destino de toda a humanidade nas mãos dos jogadores, que aqui serão um cão. Serão um Shiba Inu encarregado de comandar exércitos em marcha para saltar, virar, empurrar, flutuar, atirar e escalar até a salvação. Depois, terão de orientar exércitos em mais de 90 níveis cheios de obstáculos, inimigos, quebra-cabeças, habilidades desbloqueáveis e lutas selvagens contra bosses na campanha narrativa. Poderão explorar vários níveis criados por utilizadores (ou construir o seu!) no Stage Creator.

Watch Dogs®: Legion, para a PS4™ / PS5™: Com este título, os jogadores terão a oportunidade de construir uma resistência com praticamente qualquer pessoa que encontram na rua, à medida que fazem hacking, se infiltram e lutam para recuperar a Londres de um futuro próximo que está à beira da ruína;

Dishonored 2, para a PS4™: Os jogadores poderão retomar o seu papel de assassino sobrenatural no Dishonored 2, a sequela do Dishonored, o grande sucesso de ação na primeira pessoa da Arkane Studios e vencedor de mais de 100 prémios de 'Jogo do Ano';

Dishonored®: Death of the Outsider™, para a PS4™: Aqui, os jogadores poderão jogar com Billie Lurk (também conhecida como Meagan Foster), outrora uma das mais infames assassinas de aluguer de Dunwall. Poderão voltar a juntar-se ao seu antigo mentor, o lendário assassino Daud, para concretizar o maior assassinato alguma vez concebido: a morte do Outsider, uma figura divina que Billie e Daud encaram como tendo sido instrumental em vários dos momentos mais desonrosos do Império;

Sakuna: Of Rice and Ruin, para a PS4™: Sakuna, a caprichosa deusa das colheitas, foi expulsa da sua opulenta casa celestial para uma ilha infestada de demónios. Nesta natureza selvagem, tem de redescobrir o seu direito natural como filha de um deus guerreiro e de uma deusa das colheitas resistindo aos elementos, combatendo monstros e cultivando arroz, a fonte do seu poder. Ao seu lado, neste local hostil, terá o seu fiel guardião Tama e um grupo de humanos proscritos. Juntos, estes companheiros improváveis devem unir esforços para domar tanto o solo como os demónios de Hinoe Island.

Em baixo a lista completa:

Tomb Raider: Definitive Edition para a PS4™.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration para a PS4™.

Shadow of the Tomb Raider para a PS4™.

The Evil Within 2 para a PS4™.

Wolfenstein: Youngblood para a PS4™.

Thymesia para a PS5™.

Rain World para a PS4™.

Lake para a PS4™ / PS5™;

Conan Exiles para a PS4™.

Rune Factory 4 Special para a PS4™.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town para a PS4™.

Soundfall para a PS4™ / PS5™;

Bus Simulator 21: Next Stop para a PS4™ / PS5™.

Catálogo de clássicos (Premium)

Ghostbusters: The Video Game Remastered para a PS4™;

Pursuit Force para a PS4™ / PS5™;

Blade Dancer: Lineage of Light para a PS4™ / PS5™;

Syphon Filter: Logan’s Shadow para a PS4™ / PS5™;