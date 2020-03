PS Plus: Predator: Hunting Grounds gratuito no fim de semana

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que os subscritores do PlayStation®Plus poderão experimentar, este fim de semana e de forma gratuita, Predator: Hunting Grounds, o projeto da IllFonic que esteve disponível em primeira mão no MOCHE XL Games World e na Lisboa Games Week no passado mês de novembro, e que chegará a 24 de abril de 2020 à PlayStation®4, por 39,99€* e PEGI 18.

Esta Trial de Predator: Hunting Grounds requere o PlayStation®Plus para jogar na PlayStation®4 e terá crossplay com o PC.

Os jogadores que estiverem interessados em experimentar gratuitamente o projeto da IllFonic poderão fazer o download da Trial na PlayStation®Store a partir de sexta-feira, dia 27 de março, e jogar online até domingo, dia 29 do mesmo mês.

Isto significa que a partir deste fim de semana, os jogadores podem finalmente mergulhar no universo de Predator: Hunting Grounds e jogar ou como membros de uma equipa de combate de elite, e realizar operações paramilitares antes de o Predator os encontrar, ou no papel do próprio Predator, para caçarem a presa mais valiosa, tendo a oportunidade de escolher entre uma variedade de tecnologia alienígena mortífera para recolherem os seus troféus, um a um.

O objetivo é sobreviverem com as armas, habilidades e táticas que terão à sua disposição, quer estejam a jogar no papel de um membro da equipa de combate de elite, quer estejam a jogar no papel do Predator.

Este fim de semana, os jogadores terão ainda a oportunidade de passar algum tempo num de diversos mapas, chamado Overgrowth, situado nas profundezas das montanhas da América do Sul.

À medida que entram no mapa sentirão o ambiente claustrofóbico da densa selva. Isso vai fazer com que se sintam um pouco perdidos à medida que seguem o seu caminho, quer o estejam a fazer por terra ou pelas árvores, dependendo da personagem com que estiverem a jogar.

Neste local quente e remoto da selva persiste uma presença significante de guerrilheiros hostis do rogue Project Stargazer, um antigo programa do governo que agora tenta lucrar financeiramente através da descoberta de tecnologia alienígena. Tanto os jogadores que estiverem a jogar na Fireteam como na pele do Predator terão de lutar contra estes perigosos inimigos ao mesmo tempo que se enfrentam entre si.

De realçar que alguma coisa sobre esta localização parece permitir que as temperaturas aumentem mais do que em qualquer outro local nestas montanhas, o que torna este o local perfeito para o Predator caçar.

Aqueles que optarem for jogar na Fireteam deverão ter em conta que este é um grupo de elite extremamente mortal. E que ao enfrentar o Predator, um contra um é muito difícil, mas em grupo podem trabalhar juntos para inverter a situação ou completar a missão e escapar. Cada vez que entrarem na floresta, uma missão dentro de várias será selecionada aleatoriamente de forma a proporcionar aos jogadores uma experiência de jogo diferente. Cada missão destas incorpora múltiplos objetivos mais pequenos que deverão ser completados para chegar ao helicóptero.

Em Predator: Hunting Grounds, existem 4 classes dentro da Fireteam, e durante este fim de semana serão mostradas três: Assault, Scout e Support. Os jogadores poderão escolher uma delas e, para além disso, poderão ainda optar dentro de uma seleção de cada categoria de tipo de arma, como por exemplo, shotgun, assault, rifle, sniper, etc. Cada arma proporciona diferentes opções táticas.

Por outro lado, os jogadores que optarem por entrar na selva na pele do Predator, não se poderão esquecer de que são eles o caçador, no entanto, também eles podem ser caçados. E que dentro do Predator existem 3 classes: Hunter, Berserker e Scout, sendo que cada uma delas tem as suas forças e as suas fraquezas.

Durante este fim de semana os jogadores poderão andar pela copa das árvores na pele de um Hunter Predator. Esta classe representa guerreiros equilibrados, versáteis e adaptativos, que apresentam níveis médios relativamente à força, saúde, velocidade, resistência e recuperação, bem como poder geral de combate a corpo. Para além disto, os jogadores poderão ainda escolher entre um caçador masculino ou feminino e até selecionar diferentes armaduras para personalizarem o seu look.

Predator: Hunting Grounds chegará à PlayStation®4 a 24 de abril de 2020 por 39,99€* e PEGI 18, e já é conhecida a capa do aguardado título.

Para mais informações, visita o Blog Oficial da PlayStation®, onde em breve serão partilhados alguns truques e dicas para o Predator: Hunting Grounds.