PS Plus: Shadow of War, Hollow Knight e Melbits World são os jogos do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Middle-earthTM: Shadow of WarTM e Hollow Knight: Voidheart Edition são os jogos para a PlayStation®4 do mês de novembro no PlayStation®Plus. Os dois jogos estarão disponíveis para transferência a partir do próximo dia 3 de novembro, data a partir da qual os subscritores do PlayStation®Plus poderão ainda descarregar, sem qualquer custo adicional, Melbits™ World, vencedor dos Prémios PlayStation®Talents 2017 em Espanha. Para além disto, a partir do próximo dia 19 de novembro, os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 também poderão descarregar de forma gratuita Bugsnax* para a PlayStation®5.

Em Middle-earth: Shadow of War, os jogadores têm a oportunidade de regressar ao mundo fantástico da Terra Média e lidar com a ameaça mortal de Sauron e dos seus Nazghul enquanto lutam para travar o avanço da calamidade e do mal pela terra. Aqui, tendo como base o característico sistema Nemesis do Middle-earth: Shadow of Mordor, Middle-earth: Shadow of War irá colocar os jogadores e às suas ações no centro do conflito.

Já em Hollow Knight: Voidheart Edition, o premiado jogo de ação e aventura de insetos e heróis, os jogadores poderão explorar cavernas serpenteantes, cidades antigas e ermos mortais. Também terão a oportunidade de lutar contra criaturas malignas e de se aliar a insetos bizarros, para descobrir a história antiga e solucionar mistérios enterrados no centro do reino.

As novidades para os membros do PlayStation®Plus não ficam por aqui, já que a SIE anunciou ainda que, em novembro, os subscritores do PlayStation®Plus também poderão descarregar, sem custos adicionais, o título Melbits™ World, vencedor dos Prémios PlayStation®Talents 2017 em Espanha. Melbits™ World é um fantástico jogo colaborativo de plataformas e puzzles, onde o ritmo e a coordenação são a chave para o sucesso. Aqui, os jogadores terão de colecionar e guiar as criaturas digitais através de uma série de níveis complexos, ao aliarem-se a amigos para controlarem as plataformas, os obstáculos e as armadilhas, enquanto se desviam de vírus malignos, recolhem sementes e espalham boas energias pela Internet.

Para além disto, a partir do próximo dia 19 de novembro, os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 também poderão descarregar de forma gratuita Bugsnax para a PlayStation®5. Bugsnax leva os jogadores numa aventura extravagante por Snaktooth Island, lar dos lendários Bugsnax, criaturas que são meio-inseto, meio-snack. Aqui, a convite da intrépida exploradora Elizabert Megafig, os jogadores chegam ao local mas não a encontram. O acampamento dela está um caos e os seguidores espalhados pela ilha e esfomeados. Sabe mais aqui.

Para além dos jogos do mês de novembro do PlayStation®Plus, hoje a SIE anunciou ainda que os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 terão acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais. Os jogos fazem parte da PlayStation®Plus Collection**, que estará disponível a partir de 19 de novembro em Portugal. Em baixo a lista completa dos jogos que foram anunciados e fazem parte desta coleção:

Dos Worldwide Studios:

· Bloodborne

· Days Gone

· Detroit: Become Human

· God of War

· Infamous Second Son

· Ratchet and Clank

· The Last Guardian

· The Last of Us Remastered

· Until Dawn

· Uncharted 4: A Thief’s End

De outros criadores:

· Batman: Arkham Knight

· Battlefield 1

· Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

· Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

· Fallout 4

· Final Fantasy XV Royal Edition

· Monster Hunter: World

· Mortal Kombat X

· Persona 5

· Resident Evil 7 biohazard

De relembrar também que recentemente a comunidade PlayStation®Plus atingiu os 44,9 milhões de utilizadores em todo o mundo, tendo crescido em 3 milhões de subscritores só no último trimestre. E que ao juntar-se a esta comunidade, os subscritores terão a oportunidade de desfrutar de jogos para a PlayStation®4 com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogos PlayStation®4.