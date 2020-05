PS Plus: Star Wars Battlefront II nos jogos do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que STAR WARS™ Battlefront™ II será o segundo jogo para a PlayStation®4 do mês de junho no PlayStation®Plus. Título estará disponível para transferência a partir da próxima terça-feira, dia 2 de junho.

Em STAR WARS™ Battlefront™ II, os jogadores terão a oportunidade de se aventurar através de inimigos na Base Starkiller com o seu sabre de luz na mão, atravessar a selva densa Yavin 4, ou atacar o Destruidor de Estrelas de Primeira Ordem com o seu esquadrão X-wing. Para além disto, poderão ainda personalizar e atualizar os seus heróis, lutadores estelares e soldados, cada um com habilidades únicas para explorar em batalha, montar tauntauns ou assumir o controlo de tanques e aceleradores, abater Destruidores Estelares do tamanho de cidades e usar a Força para provar o seu valor contra personagens icónicas como Kylo Ren, Darth Maul ou Han Solo.

De lembrar que foi anunciado recentemente que Call of Duty®: WWII é o outro jogo que os subscritores do PlayStation®Plus têm acesso sem custos adicionais, e já está disponível para transferência desde o passado dia 26 de maio. Para além destes, Treasure Rangers, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents, também continuará disponível sem custos adicionais em junho para os subscritores deste serviço.

De realçar também que, a partir do próximo dia 1 de junho, todos os subscritores do PlayStation®Plus poderão inscrever-se nos Torneios PS4: Open Series, que incluem competições em 7 títulos: Call of Duty: Modern Warfare, EA SPORTS FIFA 20, Mortal Kombat 11, Warface, NBA 2K20, SOULCALIBUR VI e BlazBlue Cross Tag Battle. E que os Torneios PS4: Open Series terão lugar todas as semanas e culminarão em finais mensais todos os mês. Existem prémios para todos os participantes, sendo que o seu valor aumenta conforme o progresso dos jogadores.

De recordar ainda que recentemente arrancou a campanha Days of Play com ofertas para todos os jogadores, incluindo um desconto de 30% na subscrição de 12 meses do PlayStation®Plus, que passa a estar disponível por 41,99€ (PVP estimado) nos pontos de venda habituais em vez de 59,99€, até ao próximo dia 8 de junho.

A comunidade PlayStation®Plus já ultrapassa os 41,5 milhões em todo o mundo. Ao juntar-se a esta comunidade, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de jogos para a PlayStation®4 com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogo PlayStation®4.