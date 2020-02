PS Plus: Subscritores podem testar Predator: Hunting Grounds

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que, entre os próximos dias 27 e 29 de março, os subscritores do PlayStation®Plus poderão experimentar gratuitamente Predator: Hunting Grounds, o projeto da IllFonic que esteve disponível em primeira mão no MOCHE XL Games World e na Lisboa Games Week no passado mês de novembro, e que chegará a 24 de abril de 2020 à PlayStation®4, por 39,99€* e PEGI 18.

Esta Trial de Predator: Hunting Grounds requere o PlayStation®Plus para jogar na PlayStation®4 e terá crossplay com o PC.

Os jogadores que estiverem interessados em experimentar gratuitamente o projeto da IllFonic poderão fazer o download da Trial na PlayStation®Store a partir de sexta-feira, dia 27 de março, e jogar online até domingo, dia 29 do mesmo mês.

De realçar que os jogadores poderão jogar como membros de uma equipa de combate de elite e realizar operações paramilitares antes de o Predator os encontrar, ou então no papel do Predator para caçarem a presa mais valiosa, escolhendo de entre uma variedade de tecnologia alienígena mortífera para recolherem os seus troféus, um a um.

A Trial de Predator: Hunting Grounds inclui um mapa com diversas missões e objetivos, e os jogadores terão a oportunidade de progredir e desbloquear conteúdos como armas e skins ao longo do jogo.

Predator: Hunting Grounds chegará à PlayStation®4 a 24 de abril de 2020 por 39,99€* e PEGI 18, e já é conhecida a capa do aguardado título.