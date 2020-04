PS Plus: Uncharted 4 e DiRT Rally 2.0 são os jogos do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia quais são os jogos para a PlayStation®4 do mês de abril no PlayStation®Plus: UNCHARTED™ 4: O Fim de um Ladrão e DiRT Rally 2.0. Títulos estarão disponíveis para transferência a partir da próxima terça-feira, dia 07 de abril, data a partir da qual os subscritores do PlayStation®Plus poderão ainda descarregar, sem qualquer custo adicional, Holfraine, um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents, e ainda o pack de moedas "Holfraine 3800 BETCoins".

Em UNCHARTED™ 4: O Fim de um Ladrão, os jogadores terão a oportunidade de se juntar a Nathan Drake numa caça perigosa a tesouros desconhecidos na sua aventura de estreia para a PlayStation®4. Aqui, passaram-se três anos sobre os acontecimentos de Uncharted™ 3: Drake’s Deception e Nathan Drake parece ter abandonado o mundo dos caçadores de tesouros. Porém, o destino não tarda em bater à sua porta quando o irmão de Drake, Sam, reaparece, procurando a sua ajuda para salvar a própria vida e propondo uma aventura a que Drake não consegue resistir. Assim, no encalço do tesouro perdido do Capitão Henry Avery, Sam e Drake partem em busca de Libertália, a utopia pirata oculta nas profundezas das florestas de Madagáscar. UNCHARTED™ 4: O Fim de um Ladrão leva os jogadores numa viagem à volta do mundo, através de ilhas selvagens, cidades longínquas e picos nevados em busca da fortuna de Avery.

Já DiRT Rally 2.0, desafia os jogadores a atravessar o globo ao volante dos automóveis mais icónicos da história do rallycross. Aqui, abrir caminho por uma vasta seleção de locais icónicos de ralis no mundo inteiro e ao volante dos melhores veículos off-road de sempre, será uma verdadeira aventura, sendo que os jogadores terão a oportunidade de conduzir em locais reais e off-road na Nova Zelândia, Argentina, Espanha, Polónia, Austrália e Estados Unidos, usando puros instintos para se manterem no percurso.

As novidades para os membros do PlayStation®Plus não ficam por aqui, já que a SIE anunciou ainda que, em abril, os subscritores do PlayStation®Plus também poderão voltar a descarregar, sem custos adicionais, o título Holfraine.

Desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents, Holfraine é um multijogador online do género Hero Shooter, que aposta na criação de um modo de jogo all in one, que combina várias formas de missão em apenas uma sessão, como por exemplo, eliminação, proteção de zona e captura por drone, em partidas rápidas, com 10 minutos de duração.

A propósito, é de realçar que, em abril, os subscritores do PlayStation®Plus terão ainda acesso ao pack de moedas "Holfraine 3800 BETCoins".

Para além disto, é ainda de lembrar que os subscritores do PlayStation®Plus também podem fazer o download do Pacote de Combate* gratuito e exclusivo de Call of Duty: Warzone, do jogo Call of Duty®: Modern Warfare® e lutar com até 150 jogadores numa nova e gigantesca arena de combate, saquear recompensas para melhorar o seu arsenal e conseguir uma vantagem tática sobre os jogadores, e desfrutar de dois modos épicos: Battle Royale e Plunder.

De salientar ainda que, atualmente, a comunidade PlayStation®Plus já ultrapassa os 38.8 milhões em todo o mundo. E que ao juntar-se a esta comunidade, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de jogos para a PlayStation®4 com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogo PlayStation®4.