PS Plus: Uncharted e Goat Simulator são os jogos do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou quais são os jogos para a PlayStation®4 do mês de janeiro no PlayStation®Plus: Uncharted™: The Nathan Drake Collection e Goat Simulator. Títulos estarão disponíveis para transferência a partir da próxima terça-feira, dia 07 de janeiro, data a partir da qual os subscritores do PlayStation®Plus poderão ainda descarregar, sem qualquer custo adicional, Submersed, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents.

Com Uncharted™: The Nathan Drake Collection, os jogadores têm a oportunidade de jogar uma das séries de jogos mais respeitadas de sempre, e seguir Nathan Drake numa perigosa viagem através do globo, desde as suas origens modestas até às suas descobertas extraordinárias. Para além disto, têm ainda a oportunidade de conhecer um elenco de personagens inesquecíveis, à medida que Drake arrisca a vida e a amizade numa corrida contra inimigos implacáveis para descobrir tesouros inimagináveis.

Já em Goat Simulator, outro dos jogos do mês de janeiro no PlayStation®Plus, os jogadores já não terão de fantasiar em ser uma cabra, já que os seus sonhos tornaram-se, finalmente, realidade e, aqui, o objetivo dos jogadores é provocarem o máximo de destruição possível na pele de uma cabra.

As novidades para os membros do PlayStation®Plus não ficam por aqui, já que a SIE anunciou ainda que, em janeiro, os subscritores do PlayStation®Plus também poderão descarregar, sem custos adicionais, o título Submersed, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents. Aqui, o paramédico de resgate, Jack Ballard, que voltou recentemente ao trabalho depois da morte da sua esposa, responde a uma chamada de emergência numa estrutura em alto mar. Parece não haver ninguém aí. Então, quem enviou essa mensagem? Os jogadores terão de ajudar Jack Ballard a descobrir a verdade explorando os locais mais obscuros, zonas inundadas cheias de predadores perigosos, resolvendo inigmas e quebra-cabeças enquanto tentam sobreviver.

De salientar que, atualmente, a comunidade PlayStation®Plus já ultrapassa os 36 milhões em todo o mundo. E que ao juntar-se a esta comunidade, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de jogos para a PlayStation®4 com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogo PlayStation®4.