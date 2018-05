O mês de Junho no PlayStation®Plus arranca com a chegada de dois fantásticos exclusivos PlayStation®4: XCOM 2 e Trials Fusion, mas as novidades não ficam por aqui. Os subscritores do PlayStation®Plus de Portugal e Espanha terão também acesso a Rascal Revolt, o título desenvolvido pelo estúdio Seamantis Games, no âmbito do programa PlayStation®Talents.

XCOM2 e Trials Fusion são 2 dos 24 jogos a que os subscritores do PlayStation®Plus têm acesso durante o ano, sem quaisquer custos adicionais.

XCOM 2

Lidera um grupo de rebeldes humanos e salva a humanidade das mãos do misterioso exército "The Chosen". Em XCOM 2 mergulha na sequela do aclamado êxito de ficção científica da Firaxis, XCOM: Enemy Unknown, e enfrenta um exército extraterrestre que destruiu a Humanidade. Recruta, equipa e treina todos os teus soldados de forma a criares uma unidade tática imparável e desenvolveres novos departamentos e tecnologias de apoio à tua campanha militar. Afinal de contas, só tu poderás impedir que a Humanidade seja destruída!

Trials Fusion

Lançado em 2014, este divertido título da Ubisoft é ainda hoje uma referência para os amantes de jogos de competição. Trials Fusion combina a clássica fórmula Trials da competição simples, com os avanços visuais do novo mundo futurista e de alta tecnologia do Trials Fusion. Na tua mota de Motocross terás de acelerar pelos mais variados terrenos e enfrentar os maiores saltos e obstáculos da história. Poderás também construir as tuas próprias pistas e partilhá-las com os outros jogadores de Trials Fusion. Sozinho ou rodeado de amigos desencadeia as mais loucas manobras e torna-te no melhor piloto do Trials!

Rascal Revolt

Desenvolvido pelo estúdio Seamantis Games, no âmbito do programa PlayStation®Talents, Rascal Revolt é um shooter cooperativo no qual a ação decorre num parque temático onde terás de derrubar todos os brinquedos que roubaram os teus rebuçados. Reúne-te com mais três amigos e prepara-te para passar a noite a lutar contra palhaços e ursos de peluche. Poderás escolher qual das quatro personagens quererás ser: escolhe o Axel (se fores rápido e destemido), o Billy (se fores ponderado), o JM (se quiseres proteger os teus amigos) ou o Maki-chan (se tiveres uma enorme pontaria). Usa o teu poder especial para te manteres perto dos teus amigos e libertar o poder dos ataques combo!