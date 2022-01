PS Store: Campanha "Jogos por menos de 20€" já disponível 

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a campanha "Jogos por Menos de 20€" arrancou hoje na PlayStation®Store, o que significa que os jogadores podem, até ao próximo dia 2 de fevereiro, adquirir grandes títulos por menos de 20€. Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition, Need for Speed™ Heat e The Forest são alguns dos jogos em destaque. A Promoção da Semana da PlayStation®Store também arranca hoje, dia 19 de janeiro, com Marvel’s Spider-Man: Edição Jogo do Ano e prolonga-se até ao próximo dia 26 de janeiro.

Com a chegada da campanha "Jogos por menos de 20€", chega Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition para a PlayStation®4 que, ao invés dos habituais 69,99€, pode ser adquirido por apenas 19,59€. Joga este título nos modos Campanha, Multijogador ou Zombies e descobre um futuro sombrio num mundo onde a guerra é definida pela robótica militar de vanguarda. A Edição Zombie Chronicles inclui 8 mapas Zombies remasterizados da saga original, 20 Vials of Liquid Divinium, 2 novas Whimsical GobbleGums e Camuflagem Zombies para arma Pack-a-Punch que inclui cinco variantes de cor.

Aproveita ainda Need for Speed™ Heat para a PlayStation®4, o emocionante jogo de corridas onde enfrentas polícias corruptos enquanto tentas entrar na elite das corridas ilegais. Este título que antes estava disponível por 69,99€, passa a custar, a partir de hoje, 19 de janeiro e até ao próximo dia 2 de fevereiro, apenas 13,99€ (80% de desconto).

As novidades não ficam por aqui e, até dia 2 de fevereiro, os jogadores terão a oportunidade de adquirir The Forest por apenas 6,79€ (antes 16,99€). Neste título para a PlayStation®4, entra num mundo vivo e pulsante onde todas as árvores e plantas podem ser cortadas. Durante o dia, explora uma vasta rede de grutas e lagos subterrâneos, corta árvores para construíres um acampamento, espalha armadilhas para manteres um perímetro seguro e cria armas e ferramentas. Durante a noite, protege-te no bunker e defende-te de um clã de inimigos mutantes.

Há mais novidades. Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition: 19,59€ (Antes 69,99€) – 72% de desconto

Need for Speed™ Heat: 13,99€ (Antes 69,99€) – 80% de desconto

The Forest: 6,79€ (Antes 16,99€) – 60% de desconto

Assassin's Creed® Origins: 17,49€ (Antes 69,99€) – 75% de desconto

Assassin's Creed® The Ezio Collection: 12,49€ (Antes 49,99€) – 75% de desconto

Assassin's Creed® Odyssey – DELUXE EDITION: 19,54€ (Antes 84,99€) – 77% desconto

Dead by Daylight PS4™ & PS5™: 14,99€ (Antes 29,99€) – 50% de desconto

Diablo III: Eternal Collection: 19,79€ (Antes 59,99€) – 67% de desconto

DRAGON BALL FIGHTERZ – Vegito (SSGSS): 2,49€ (Antes 4,99€) – 50% de desconto

Dying Light: The Following – Edição Alargada: 11,99€ (Antes 29,99€) – 60% de desconto

FOR HONOR™ STANDARD EDITION: 4,49€ (Antes 29,99€) – 85% de desconto. Este título pode ser adquirido sem custos adicionais pelos jogadores com subscrição ativa ao serviço de streaming PlayStation®Now

Friday the 13th: The Game: 3,62€ (Antes 14,49€) – 75% de desconto

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Legacy: 13,99€ (Antes 69,99€) – 80% de desconto

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy: 7,99€ (Antes 39,99€) – 80% de desconto

Persona 5: 17,99€ (Antes 59,99€) – 70% de desconto

The Elder Scrolls V: Skyrim VR: 19,59€ (Antes 69,99€) – 72% de desconto

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated: 14,99€ (Antes 29,99€) – 50% de desconto

STAR WARS™ Battlefront™ II: 4,99€ (Antes 19,99€) – 75% de desconto

Atualização STAR WARS™ Battlefront™ II: Edição Celebration: 4,99€ (Antes 24,99€) – 80% de desconto

The Crew 2 Special Edition: 11,99€ (Antes 59,99€) – 80% de desconto

The Crew 2 Gold Edition: 17,99€ (Antes 89,99€) – 80% de desconto

theHunter: Call of the Wild: 8,99€e (Antes 29,99€) – 70% de desconto

Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands - Standard Edition: 14,99€€ (Antes 49,99€) – 70% de desconto

Para mais informações visita a PlayStation®Store.