PS Store: Campanha Ofertas de Fim de Ano arranca hoje

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a campanha Ofertas de Fim de Ano arranca hoje na PlayStation®Store, com descontos em grandes títulos e prolonga-se até dia 22 de dezembro. Days Gone™ Edição Digital Deluxe, Borderlands 3: Super Deluxe Edition PS4™ & PS5™, Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5 e Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition são alguns dos títulos em destaque.

Days Gone™ Edição Digital Deluxe, para a PlayStation®4, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 49,99€ passa a custar, com esta promoção, 29,99€, o que representa um desconto de 40% em relação ao seu preço original. Entra na pele do caçador de prémios Deacon St. John e percorre um impiedoso mundo arrasado por uma pandemia letal. Arrisca a vida em estradas perigosas na tua fiel mota e enfrenta humanos aterradores. A Edição Digital Deluxe inclui minilivro de arte e música original em formato digital, 3 visuais de mota, desbloqueio antecipado da habilidade Chave Inglesa e tema dinâmico para a PlayStation®4.

Já Borderlands 3: Super Deluxe Edition PS4™ & PS5™ para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 pode, a partir de hoje, ser adquirido por apenas 31,99€ em vez dos 79,99€ habituais. Neste shooter-looter original descobre novos mundos e inimigos na pele de um de quatro novos Vault Hunters – os caçadores de tesouros mais perigosos das Borderlands. Joga a solo ou com amigos, enfrenta inimigos, recolhe espólios e salva o teu lar dos líderes do culto mais implacável da galáxia. Esta versão inclui a versão otimizada para a PlayStation®5, o Season Pass com 4 packs de DLC de campanha com novas histórias, missões e desafios, skin para arma, acessório para arma e Mod de Granada Butt Stallion, e conteúdos de bónus Deluxe com Retro Cosmetic Pack, Neon Cosmetic Pack, Gearbox Cosmetic Pack, Toy Box Weapons Pack e Mods equipáveis para acréscimo de XP e espólios.

Os jogadores também terão a oportunidade de desfrutar de Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5 por um preço único de 44,99€ (antes 89,99€), disponível na PlayStation®Store para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 com 50% de desconto, a partir de hoje, dia 29 de novembro. Torna-te Eivor, uma feroz lenda viking em busca de batalhas e glória. Ataca os teus inimigos, cria a tua aldeia e aumenta o teu poder político num mundo aberto dinâmico. A versão Deluxe inclui o Ultimate Pack que contém o Berseker Gear Pack, Berseker Longship Pack, Berseker Settlement Pack e um conjunto de runas para afiar as armas ou melhorar o equipamento.

Terão ainda a oportunidade de entrar num mundo onde a guerra é definida pela robótica militar de vanguarda em Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition, para a PlayStation®4 por apenas 20,99€, ao invés dos habituais 69,99€ (70% de desconto), disponível a partir de hoje, na PlayStation®Store. Esta edição inclui o jogo de base Call of Duty: Black Ops III com três modos de jogo (Campanha, Multijogador e Zombies) e a expansão Zombies Chronicles com 8 mapas Zombies remasterizados da saga original, 20 Vials of Liquid Divinium, 2 novas Whimsical GobbleGums e a Camuflagem Zombies para arma Pack-a-Punch que inclui 5 variantes de cor.