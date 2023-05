PS Store: Campanha “Planeta dos Descontos” arranca hoje

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o regresso da campanha "Planeta dos Descontos" à PlayStation®Store, o que significa que, até ao próximo dia 7 de junho, os jogadores poderão adquirir grandes títulos para a PlayStation®5 e PlayStation®4 a preços únicos.

Em baixo um resumo dos principais destaques desta campanha:

Gotham Knights: Deluxe: 31,34€ (Antes: 94,99€);

Red Dead Redemption 2: Edição Definitiva: 29,99€ (Antes: 99,99€);

UFC® 4: 13,29€ (Antes: 69,99€);

A Way Out: 5,99€ (Antes: 29,99€);

Bramble: The Mountain King: 23,99€ (Antes: 29,99€);

Destiny 2 Lightfall: 29,99€ (Antes: 49,99€);

Destiny 2: Legacy Collection: 29,99€ (Antes: 59,99€);

Destiny 2: The Witch Queen: 14,99€ (Antes: 29,99€);

Gang Beasts: 7,99€ (Antes: 19,99€);

God of War™: 9,99€ (Antes: 19,99€);

Grand Theft Auto V (PS4™ & PS5™): 19,79€ (Antes: 59,99€);

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5: 29,99€ (Antes: 49,99€);

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5: 14,99€ (Antes: 59,99€);

STAR WARS™ Battlefront™ II: 7,99€ (Antes: 19,99€);

The Last of Us Parte II Edição Digital Deluxe: 29,99€ (Antes: 49,99€);

theHunter: Call of the Wild: 8,99€ (Antes: 29,99€);