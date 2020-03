PS Store: Demo de Final Fantasy VII Remake disponível

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que já está disponível, na PlayStation®Store, uma demo gratuita de FINAL FANTASY VII REMAKE, que chegará à PlayStation®4 no próximo dia 10 de abril.

Com esta demo, os jogadores têm a oportunidade de jogar o primeiro capítulo do FINAL FANTASY VII REMAKE, que contém a icónica missão de sabotagem do Reator de Mako 1.

FINAL FANTASY VII REMAKE é uma moderna recriação de um dos mais icónicos jogos de todos os tempos, lançado em 1997 para a PlayStation®, que abraça a mais recente tecnologia e expande a lendária aventura RPG do estúdio Square Enix para a geração atual.

Neste mundo de fantasia pós-industrial que caiu nas garras da obscura Shinra Electric Power Company, os jogadores terão a oportunidade de assumir o papel de Cloud Strife, um mercenário e antigo membro da SOLDIER, a unidade de elite da Shinra, e de se juntar à Avalanche, a organização anti-Shinra, que se prepara para reforçar a sua resistência.

Para além disto, os jogadores poderão ainda visitar um dos mundos mais amados dos jogos de vídeo, com um nível de profundidade e detalhe só possível na era atual. Também terão a oportunidade de se ligarem a personagens inesquecíveis, enfrentar batalhas incríveis e viver em primeira mão uma história que cativou uma geração.