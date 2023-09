PS Store: EA Sports FC 24 Ultimate Edition disponível para transferência

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a Ultimate Edition do EA SPORTS FC™ 24, que traz uma autenticidade inigualável para dentro do campo, já está disponível para transferência, para os jogadores da PlayStation®5 e da PlayStation®4, na PlayStation®Store, por 109,99€. Os jogadores que adquiriram anteriormente o EA SPORTS™ FIFA 23 através da PlayStation®Store ou sejam membros da EA Play, poderão, por outro lado, adquirir esta Ultimate Edition do EA SPORTS FC™ 24 na PlayStation®Store com 10% de desconto no preço de reserva, ou seja, por 98,99€.

O EA SPORTS FC™ 24 representa uma nova era para o The World’s Game: com mais de 19 000 jogadores e jogadoras totalmente licenciados, mais de 700 equipas e mais de 30 ligas na experiência de futebol mais autêntica alguma vez criada. Nesta experiência, os jogadores poderão sentir-se ainda mais próximos do jogo com três tecnologias de ponta que potenciam um realismo sem paralelo em todos os encontros:

A Tecnologia HyperMotionV, que capta o jogo à medida que é verdadeiramente jogado, utilizando dados volumétricos de mais de 180 encontros masculinos e femininos profissionais para garantir que o movimento em campo reflete com precisão a ação do mundo real;

Os PlayStyles, que dão maior dimensão a atletas, interpretando dados da Opta e outras fontes em habilidades de assinatura que melhoram o realismo e a individualidade de cada jogador e jogadora;

O Motor Frostbite™ aperfeiçoado, que traz o The World’s Game com os detalhes mais realistas de sempre, dando um novo nível de imersão a cada encontro.

A partir de hoje, e até ao próximo dia 29 de setembro, os jogadores que adquirirem a Ultimate Edition do EA SPORTS FC™ 24 através da PlayStation®Store poderão desfrutar dos seguintes benefícios:

EA SPORTS FC™ 24 PS4™ e PS5™

Até 7 Dias de Acesso Antecipado – começa a jogar a partir de 22 de setembro;

4600 FC Points;

Acesso a uma campanha da Nike na Ultimate Team™ de 22 a 29 de setembro;

Item de Jogador Emprestado da Campanha Nike Ultimate Team™ (24 encontros);

Equipamento Nike x EA SPORTS FC™ no Ultimate Team™;

Item de Jogador Equipa da Semana 1 Não Trocável no Ultimate Team™;

Todos os incentivos da Standard Edition (isto é, o próprio EA SPORTS FC™ 24 PS4™ e PS5™, Item de Jogador Estrela de Capa Emp., Item Emp. Embaixador Masculino, Item Emp. Embaixadora Feminina, Espaço PlayStyles nos Clubes, Pontos Person. Carreira de Jogador, e Treinador 5 Estr. Carreira Treinador);

Além disto, importa ainda referir que o serviço de subscrição EA Play, que dá aos jogadores acesso a benefícios como 10 horas de jogo e um desconto de 10% em todas as compras digitais da EA, incluindo o jogo completo e a moeda virtual, conta com uma oferta, que se traduz num desconto de um mês por 0,99€ (antes disponível por 3,99€) até 30 de setembro.