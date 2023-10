PS Store: EA Sports FC 24 Ultimate Edition em destaque

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a Ultimate Edition do EA Sports FC™ 24 é o destaque da "Promoção da Semana" da PlayStation®Store, o que significa que, até ao próximo dia 1 de novembro, poderá ser adquirida ali por apenas 76,99€ em vez dos habituais 109,99€. Para além disto, a SIE anunciou ainda o regresso à PlayStation®Store da campanha "Escolhas Essenciais", o que significa que os jogadores poderão desfrutar de diversos títulos para a PlayStation®5 e para a PlayStation®4 a preços únicos até ao próximo dia 17 de novembro.

Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Arc The Lad: Twilight of the Spirits: 7,49€ (antes: 14,99€);

Dark Cloud™: 7,49€ (antes: 14,99€);

Dark Chronicle™: 7,49€ (antes: 14,99€);

Demon’s Souls: 39,99€ (antes: 79,99€);

Dreams™: 15,99€ (antes: 39,99€);

Erica: 4,99€ (antes: 9,99€);

Everbody’s Golf: 15,99€ (antes: 39,99€);

Everbody’s Golf™ VR: 14,99€ (antes: 29,99€);

Everbody’s Gone to the Rapture™: 9,99€ (antes: 19,99€);

Gravity Rush™ 2: 15,99€ (antes: 39,99€);

HELLDIVERS™: A Derradeira Edição da Super Taça: 11,99€ (antes: 29,99€);

Journey™: 7,49€ (antes: 14,99€);

Jumping Flash!: 6,99€ (antes: 9,99€);

KILLZONE™ SHADOW FALL: 9,99€ (antes: 19,99€);

LittleBigPlanet™ 3: 9,99€ (antes: 19,99€);

LocoRoco™ Remastered: 7,49€ (antes: 14,99€);

LocoRoco™ 2 Remastered: 7,49€ (antes: 14,99€);

Syphon Filter: 6,99€ (antes: 9,99€);

Syphon Filter 3: 6,99€ (antes: 9,99€);

The Legend of Dragon: 6,99€ (antes: 9,99€);

The Unfinished Swan™: 6,49€ (antes: 12,99€);