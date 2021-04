PS Store: Edição Completa de Horizon Zero Dawn disponível de forma gratuita

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que, a partir de hoje e até à 05h00 do próximo dia 15 de maio, a Edição Completa de Horizon Zero Dawn™ para a PlayStation®4 poderá ser descarregada na PlayStation®Store de forma gratuita. Esta oferta decorre no âmbito da iniciativa Play At Home, que surgiu o ano passado como forma de agradecimento a todos aqueles que praticam o distanciamento social.

Esta é a ocasião perfeita para os jogadores recordarem o mundo de Aloy, ou se aventurarem nele pela primeira vez, já que em breve será lançada a continuação desta saga com a chegada do aguardado Horizon Forbidden West para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5.

A Edição Completa de Horizon Zero Dawn™, que inclui a expansão The Frozen Wilds, com novos territórios, habilidades, armas e máquinas, dá aos jogadores a oportunidade de desfrutarem da missão lendária da Aloy dos Nora e desvendarem os mistérios de um mundo governado por máquinas mortíferas. Aqui, a jovem caçadora, uma pária da sua tribo, luta para desvendar o seu passado, para descobrir o seu destino e para impedir uma catastrófica ameaça ao futuro. Neste título, aclamado pela crítica, os jogadores terão de fazer ataques devastadores contra máquinas únicas e tribos rivais à medida que exploram um mundo aberto repleto de vida selvagem e perigos à espreita.

A Edição Completa de Horizon Zero Dawn™ junta-se, assim, a uma série de videojogos para a PlayStation®4 e para o PlayStation®VR que a PlayStation® anunciou no âmbito da iniciativa Play At Home no passado mês de março, e que continua disponível para transferência de forma gratuita até ao próximo dia 23 de abril.