PS Store: Novos títulos adicionados às Promoções de Verão

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a entrada de novos títulos da PlayStation®4 nas Promoções de Verão da PlayStation®Store. Estas promoções terão uma duração limitada e prolongam-se até ao próximo dia 19 de agosto, à exceção dos títulos onde é referida outra data. Call of Duty®: Modern Warfare®, FINAL FANTASY VII Remake, World War Z e DOOM Eternal são alguns dos destaques dos títulos adicionados às Promoções de Verão da PlayStation®Store.

Call of Duty®: Modern Warfare® , a inovadora e ousada encarnação da série Modern Warfare desenvolvida pela Infinity Ward, está disponível por 45,49€ (desconto de 35%) em vez de 69,99€. O épico FINAL FANTASY VII Remake recebe um desconto de 34%, ficando disponível por 46,19€. Para os amantes de ação mais sombria, World War Z estará disponível com um desconto de 60%, portanto 11,99€, e DOOM Eternal que está disponível por 34,99€ (antes 69,99€), o que equivale a um desconto de 50%.

Outros grandes títulos mantém-se com incriveis descontos nas Promoções de Verão da PlayStation®Store, como por exemplo, Red Dead Redemption 2, que também estava disponível por 69,99€, pode ser adquirido com um desconto de 58%, ou seja, por 29,39€. Marvel’s Spider-Man: Edição Jogo do Ano* também está em promoção na PlayStation®Store, e custa agora 24,99€ em vez de 49,99€, o que representa um desconto de 57% face ao valor original.

Assassin’s Creed® Odyssey também está em grande destaque nas Promoções de Verão da PlayStation® Store, com Assassin’s Creed® Odyssey – DELUXE EDITION disponível com um desconto de 76% ficando disponível por 19,99€ (antes 84,99€), e Assassin’s Creed® Odyssey – ULTIMATE EDITION com um desconto de 60% ficando disponível por 44,99€ (antes 114,99€).

Nioh 2 continua em destaque nas Promoções de Verão, estando disponível por 39,89€ em vez de 69,99€. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition está disponível com um desconto de 67%(agora 19,69€), bem como o simulador de futebol eFootball PES 2020 Standard Edition que custa agora apenas 7,49€ (antes 29,99€).

Em baixo a lista de todos os títulos mencionados acima e respetivos detalhes:

Call of Duty®: Modern Warfare®: 45,49€ / Preço original: 69,99 €

FINAL FANTASY VII Remake: 46,19 € / Preço original: 69,99 €

World War Z: 11,99 € / Preço original: 29,99 €

DOOM Eternal: 34,99 € / Preço original: 69,99 €

Red Dead Redemption 2: 29,39 € / Preço original: 69,99 €

Marvel’s Spider-Man: Edição Jogo do Ano*: 24,99 € / Preço original: 49,99 €

Assassin’s Creed® Odyssey – DELUXE EDITION : 19,99 € / Preço original: 84,99 €

Assassin’s Creed® Odyssey – ULTIMATE EDITION: 44,99 € / Preço original: 114,99 €

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition: 19,79 € / Preço original: 59,99 €

eFootball PES 2020 Standard Edition: 7,49 € / Preço original: 29,99 €

Em baixo uma lista de grandes títulos em desconto que estão incluidos nas Promoções de Verão da PlayStation®Store somente até hoje, dia 5 de agosto:

Days Gone™*: 20,29€ / Preço original: 69,99 €

Need for Speed™ Heat*: 30,09 € / Preço original: 69,99 €

STAR WARS Jedi: Fallen Order™*: 34,99 € / Preço original: 69,99 €

EA SPORTS™ FIFA 20*: 14,69 € / Preço original: 69,99 €

Gran Turismo™ Sport Spec II*: 14,99 € / Preço original: 29,99 €

Gran Turismo™ Sport*: 12,99 € / Preço original: 19,99 €

Edição Digital Deluxe do Death Stranding*: 39,99 € / Preço original: 79,99 €

Death Stranding*: 30,09 € / Preço original: 69,99 €

Predator: Hunting Grounds*: 29,99 € / Preço original: 39,99 €

Edição Completa de Horizon Zero Dawn™*: 12,99 € / Preço original: 19,99 €

Edição Digital de UNCHARTED™ 4: O Fim de Um Ladrão*: 9,99 € / Preço original: 19,99 €

The Last of Us™ Remastered*: 9,99 € / Preço original: 19,99 €

Dreams™*: 29,99 € / Preço original: 39,99 €

ASTRO BOT Rescue Mission™*: 14,79 € / Preço original: 39,99 €

Blood & Truth™*: 14,79 € / Preço original: 39,99 €

Bravo Team*: 9,89 € / Preço original: 29,99 €

Everybody’s Golf VR*: 9,89 € / Preço original: 29,99 €