PS Store: PlayStation anuncia novidades do mês de fevereiro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão este mês de fevereiro sem custos adicionais ao catálogo de jogos do PlayStation®Plus Extra e Premium, e também as novidades do catálogo de clássicos para o nível PlayStation®Plus Premium.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

[13 títulos estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 21 de fevereiro. Em baixo os principais destaques]

Horizon Forbidden West™, para a PS4™ / PS5™: Neste título os jogadores terão a oportunidade de se juntarem à Aloy na sua aventura pelo Forbidden West, uma fronteira tão perigosa quanto majestosa, que oculta novas e misteriosas ameaças. Aqui, o mundo está a morrer. Tempestades implacáveis e uma destruição imparável assolam a resistência dispersa da humanidade, enquanto novas máquinas temíveis caçam entre as fronteiras. A vida na Terra caminha rumo à extinção, e ninguém conhece o motivo;

The Quarry, para a PS4™ / PS5™: Aqui, com o pôr do sol no último dia da colónia de férias, os monitores de Hackett's Quarry fazem uma festa. As coisas depressa pioram. Perseguidos por residentes cobertos de sangue e por algo mais sinistro, os adolescentes veem a sua festa tornar-se uma noite de terror. Os jogadores vestirão a pele dos nove monitores num conto cinematográfico em que cada decisão conta;

Resident Evil 7 biohazard, para a PS4™: A ameaça e o isolamento exalam das paredes putrefactas de uma quinta abandonada no Sul da América. '7' marca um novo começo para o terror de sobrevivência e uma mudança para a assustadora e envolvente perspetiva de jogador 'Vista Isolada'. Com o motor de vanguarda do RE, o terror atinge novas proporções de fotorrealismo tão avassaladoras que não vais ser capaz de virar costas. Os jogadores poderão, com este jogo, entrar num novo mundo de horror com a difícil e desafiante tarefa de sobreviver;

Em baixo a lista completa:

Horizon Forbidden West™ para a PS4™/PS5™;

The Quarry para a PS4™/PS5™;

Resident Evil 7 biohazard para a PS4™;

Outriders para a PS4™/PS5™;

Scarlet Nexus para a PS4™/PS5™;

Borderlands 3 para a PS4™/PS5™;

Tekken 7 para a PS4™;

Ace Combat 7: Skies Unknown para a PS4™;

Earth Defense Force 5 para a PS4™;

Oninaki para a PS4™;

Lost Sphear para a PS4™;

I am Setsuna para a PS4™;

The Forgotten City para a PS4™/PS5™;

Catálogo de clássicos (Premium)

[4 títulos estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Premium a partir do próximo dia 21 de fevereiro]

The Legend of Dragoon para a PS1™;

Wild Arms 2 para a PS1™;

Destroy All Humans! Para a PS4™;

Harvest Moon: Back to Nature para a PS1™;