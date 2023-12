PS Store: Promoções de janeiro já arrancaram

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que as Promoções de Janeiro arrancam hoje, dia 20 de dezembro, na PlayStation®Store, com descontos em grandes títulos para a PlayStation®5 e para a PlayStation®4. A campanha prolonga-se até ao próximo dia 17 de janeiro, sendo que no dia 3 do mesmo mês serão adicionados mais títulos com descontos incríveis à maior promoção do ano na PlayStation®Store. Call of Duty®: Modern Warfare® III, NBA 2K24 e EA SPORTS FC™ 24 são alguns dos títulos em destaque na primeira vaga de descontos.

O Bundle Cross-Gen do Call of Duty®: Modern Warfare® III, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 79,99€, passa a custar, com esta promoção, apenas 55,99€, o que representa um desconto de 30% face ao seu preço original. Este bundle inclui as versões para a PS4™ e PS5™ do jogo, e esta promoção é válida até ao próximo dia 5 de janeiro.

Por outro lado, em destaque na PlayStation®Store no âmbito desta campanha até ao próximo dia 5 de janeiro está a Edição Standard do aclamado EA SPORTS FC™ 24, disponível tanto para a PlayStation®5 como para a PlayStation®4, que durante este período passa a custar 31,99€ (em vez de 79,99€). Este jogo representa uma nova era para o The World’s Game, com mais de 19 000 jogadores e jogadoras totalmente licenciados, mais de 700 equipas e mais de 30 ligas na experiência de futebol mais autêntica alguma vez criada.

A Edição Kobe Bryant do NBA 2K24 também está em destaque e, com a chegada das Promoções de Janeiro à PlayStation®Store, a sua versão para a PlayStation®4 passa a estar disponível por 27,99€ (Antes 69,99€), e a sua versão para a PlayStation®5 por 39,99€ (Antes 79,99€). Tal como os anteriores, estes descontos também estarão em vigor até ao próximo dia 5 de janeiro.

Há mais novidades. Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Call of Duty®: Modern Warfare® III - Bundle Cross-Gen: 55,99€ (Antes: 79,99€)*;

EA SPORTS FC™ 24 Standard Edition PS4 & PS5: 31,99€ (Antes: 79,99€)*;

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition para a PS5™: 39,99€ (Antes: 79,99€)*;

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition para a PS4™: 27,99€ (Antes: 69,99€)*;

Mortal Kombat™ 1: 44,99€ (Antes: 74,99€)*;

Alan Wake 2: 47,99€ (Antes: 59,99€)*;

Assassin’s Creed® Mirage: 34,99€ (Antes: 49,99€)*;

Assassin’s Creed® Valhalla PS4 & PS5: 17,49€ (Antes: 69,99€)*;

Baldur’s Gate 3: 62,99€ (Antes: 69,99€)*;

Cyberpunk 2077: 29,99€ (Antes: 49,99€)*;

Diablo® IV – Standard Edition: 47,99€ (Antes: 79,99€)*;

Elden Ring PS4& PS5: 35,99€ (Antes: 59,99€)*;

F1®23: 23,99€ (Antes: 79,99€)*;

Final Fantasy XVI: 47,99€ (Antes: 79,99€)*;

God of War Ragnarök: 49,59€ (Antes: 79,99€)*;

Grand Theft Auto V: Premium Edition: 14,69€ (Antes: 34,99€)*;

Hogwarts Legacy Versão PS5: 37,49€ (Antes: 74,99€)*;

Hogwarts Legacy Versão PS4: 34,99€ (Antes: 69,99€)*;

Lords of the Fallen: 48,99€ (Antes: 69,99€)*;

MLB® The Show™ 23 PS5™: 19,99€ (Antes: 49,99€)*;

MLB® The Show™ 23 PS4™: 9,99€ (Antes: 39,99€)*;

Resident Evil 4 PS4 & PS5: 30,09€ (Antes: 69,99€)*;

The Last of Us™ Parte I: 49,59€ (Antes: 79,99€)*;

UFC®5: 47,99€ (Antes: 79,99€)*;

WWE 2K23 Cross-Gen Digital Edition: 24,74€ (Antes: 74,99€)*;