PS Store: Promoções já estão disponíveis

A Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) acaba de anunciar mais uma vaga de promoções, os Saldos de Janeiro, que permitirá a todos os jogadores adquirirem aclamados títulos para a PlayStation®4 a um preço incrível. Estes descontos, que vão até aos 70%, incidem apenas na edição digital dos referidos títulos e já estão disponíveis na PlayStation®Store. A campanha prolonga-se até ao próximo dia 17 de janeiro, apesar de existirem alguns jogos cuja promoção termina antes*.

EA SPORTS™ FIFA 20, Death Stranding, Call of Duty®: Modern Warfare®, Marvel’s Spider-Man, a Edição Premium Online do Grand Theft Auto V, o NBA 2K20, Days Gone™, STAR WARS Jedi: Fallen Order™ e TEKKEN 7 são alguns dos títulos em destaque nestas que são as maiores promoções do ano na PlayStation®Store.

Isto significa que os jogadores poderão aproveitar jogos incríveis nesta época natalícia, a um preço muito simbólico. Por exemplo, o EA SPORTS™ FIFA 20, que antes desta campanha estava disponível na PlayStation®Store por 69,99€, custa agora 34,99€. Já Death Stranding, do lendário criador de jogos Hideo Kojima, custa agora 49,99€ em vez dos 69,99€ habituais.

Com os Saldos de Janeiro, também o premiado Call of Duty®: Modern Warfare® pode ser adquirido na PlayStation®Store com um fantástico desconto de 34%, o que significa que os jogadores poderão experimentar o título, que traz a mais revolucionária experiência multijogador da franquia, por apenas 46,19€ em vez de 69,99€.

Marvel’s Spider-Man, protagonizado por um dos super-heróis mais emblemáticos do mundo, também está em destaque nesta campanha e, em vez dos 39,99€ habituais, os jogadores poderão agora adquiri-lo na PlayStation®Store por 19,99€, o que representa um desconto de 50% face ao seu preço original.

As novidades não ficam por aqui e existem muitos outros títulos para a PlayStation®4, disponíveis a um preço incrível na PlayStation®Store. É o caso da Edição Premium Online do Grand Theft Auto V que está disponível por 14,99€ em vez dos 34,99€ habituais, do aclamado NBA 2K20 que com estas promoções passa a custar apenas 34,99€ em vez de 69,99€, do icónico Days Gone™, que está disponível com um desconto de 57% custando agora 29,99€, do STAR WARS Jedi: Fallen Order™, que custa agora 49,99€ em vez dos 69,99€ habituais e, entre muitos outros, de TEKKEN 7, que com os Saldos de Janeiro, pode ser adquirido na PlayStation®Store por apenas 9,99€ em vez dos 49,99€ habituais.

Ofertas até dia 6 de janeiro de 2019:

EA SPORTS™ FIFA 20: 34,99 € / Preço original: 69,99 €

Death Stranding: 49,99 € / Preço original: 69,99 €

Call of Duty®: Modern Warfare®: 46,19 € / Preço original: 69,99 €

Marvel’s Spider-Man: 19,99 € / Preço original: 39,99 €

NBA 2K20: 34,99 € / Preço original: 69,99 €

Days Gone™: 29,99 € / Preço original: 69,99 €

STAR WARS Jedi: Fallen Order™: 49,99 € / Preço original: 69,99 €

Ofertas que terminam no dia 17 de janeiro de 2019:

Edição Premium Online do Grand Theft Auto V: 14,99 € / Preço original: 34,99 €

TEKKEN 7: 9,99 € / Preço original: 49,99 €