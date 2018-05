Animal Force, o jogo de tower defence, no qual terás de salvar o Planeta Terra de uma temível invasão alienígena com a ajuda de um destemido exército de 11 pequenos animais, chegou hoje em exclusivo ao PlayStation®VR.

Desenvolvido pelo estúdio chinês ISVR, Animal Force revoluciona o formato clássico dos jogos de defesa de torres, graças à sua componente táctil e ao seu cariz imersivo, proporcionado pelas capacidades do PlayStation®VR.

Continuar a ler

Ao contrário do que costuma acontecer com os títulos deste género, jogados apenas a duas dimensões, Animal Force tira o máximo partido da realidade virtual, permitindo-te distribuir os teus poderosos e destemidos animais soldados em qualquer parte do vasto cenário tridimensional, onde as batalhas têm lugar.

Animal Force conta com sete cenários diferentes, repletos de vilões, armadilhas e surpresas, criadas para te impedir de cumprir o teu grande desígnio: salvar a Terra de uma terrível invasão.

O jogo conta com um modo multijogador local com três minijogos diferentes, que poderão ser disfrutados por até três jogadores, numa experiência bastante envolvente e divertida.

O título da ISVR já está disponível na PlayStation®Store, e é compatível com o dispositivo PlayStation® Move, o que aumenta exponencialmente a sensação de controlo.