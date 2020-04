PS VR: Beat Saber, Tilt Brush by Google e FORM são novidades

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia as últimas novidades para o já extenso catálogo do PlatStation®VR: o lançamento de FORM, uma aventura de puzzles surreal, a chegada do aclamado Tilt Brush by Google e da canção ‘Famous ft. Jake Davis’ de Bruno Martini & Timbaland ao Beat Saber.

Desenvolvido pelo estúdio canadiano Charm Games, FORM, que chega hoje ao PlayStation®VR, é uma aventura surreal que se desenrola dentro dos limites da mente humana. Aqui, o Dr. Devin Eli é um físico brilhante no mega conglomerado mundial de tecnologia Mindful Laboratories. A trabalhar em isolamento numa instalação de pesquisa atmosférica no deserto do Alasca, Eli está à beira de descobrir o significado por detrás de um sinal misterioso vindo de um artefacto secreto – o Obelisco. Os jogadores terão de vestir a pele do Dr. Eli e usar os seus poderes sobre-humanos de visualização geométrica (consequência não intencional de um trauma na infância) para seguir o sinal através do Obelisco e explorar memórias oníricas para desbloquear quebra-cabeças na sua própria mente. Mas atenção, esse caminho poderá levá-lo a uma nova existência, ou então deixá-lo preso no seu passado para sempre. FORM está disponível desde hoje na PlayStation®Store por 14,99€ e PEGI 7.

Tilt Brush by Google, por outro lado, já está disponível na PlayStation®Store desde o passado dia 27 de março por 19,99€ e PEGI 3. Este aclamado jogo deixa os jogadores usar a realidade virtual para pintar num espaço 3D. Aqui, o quarto dos jogadores será a sua tela e a sua imaginação será a sua palete. Mostrar a sua criatividade com pinceladas tridimensionais e caminhar dentro das suas criações será um verdadeiro desafio para todos aqueles que mergulharem nesta aventura, onde as possibilidades são infinitas, e existem vários pincéis dinâmicos.

As novidades não ficam por aqui já que Beat Saber, um título que oferece uma experiência única à base de ritmo e ação criada em torno do PlayStation®VR, recebeu uma nova música. ‘Famous ft. Jake Davis’ de Bruno Martini e Timbaland, é este o nome do tema que já se encontra disponível na PlayStation®Store por apenas 1,99€. De lembrar que Beat Saber é uma experiência de Realidade Virtual frenética e única que combina um grafismo estonteante à base de neón, música eletrónica criada à medida do jogo e uma jogabilidade bem afinada. Com um sabre em cada mão os jogadores terão que cortar as batidas conforme estas voam na sua diferção, fazendo corresponder a direção e a cor marcadas nas mesmas para ganharem pontos e manterem a música a tocar. Para isso vão precisar de um par de comandos PlayStation Move. Também terão que mover todo o corpo para evitarem obstáculos, desviando-se para o lado e agachando-se enquanto mantêm o ritmo e cortam as batidas, à medida que o ritmo aumenta. O título, fácil de jogar e divertido de dominar, também está disponível na PlayStation®Store por apenas 29,99€ e PEGI 4.

De realçar que a Promoção de Primavera da PlayStation®Store anunciada recentemente também inclui diversos títulos para o PlayStation®VR, o que significa que os jogadores poderão experimentar títulos para esta plataforma a preços únicos. Destaque para ASTRO BOT Rescue Mission™, um jogo de plataformas criado, em exclusivo, para o PlayStation®VR, onde os jogadores terão de ajudar Astro, que é o capitão de uma nave espacial, a salvar a sua tripulação, que se perdeu depois de um incidente no espaço. Esta aventura onde os jogadores poderão desbloquear diversos níveis e mundos diferentes, enfrentar bosses imponentes e superar vários desafíos, sempre com uma boa doce de humor, custa agora, por um tempo limitado, 14,99€ na PlayStation®Store, em vez dos 39,99€ habituais.

Destaque ainda para Blood & Truth™, um espetacular thriller de ação na primeira pessoa, que também foi desenvolvido em exclusivo para o PlayStation®VR. Do estúdio britânico London Studio, e inspirado em The London Heist, o popular jogo do PlayStation VR Worlds, Blood & Truth™ foi considerado o primeiro jogo AAA (triple A) exclusivo do PlayStation®VR devido ao seu elevado detalhe e desempenho a nível de produção, que permitem a todos os jogadores desfrutar de uns efeitos especiais à altura dos melhores filmes de ação. Com a Promoção de Primavera da PlayStation®Store, o título recebeu um desconto de 62%, o que significa que também poderá agora ser adquirido por apenas 14,99€ em vez de 39,99€, por um tempo limitado.

Mas há mais títulos para o PlayStation®VR em destaque na Promoção de Primavera da PlayStation®Store por um tempo limitado. É o caso por exemplo, do RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY, que custa agora 11,99€ em vez de 29,99€, e de Job Simulator, que em vez de 19,99€ está agora disponível por 12,99€.