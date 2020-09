PS VR: Budget Cuts, Until You Fall e Walking Dead Onslaught disponíveis

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de três novos títulos ao PlayStation®VR, que conta já com mais de 500 videojogos e experiências no seu catálogo. Budget Cuts, Until You Fall e The Walking Dead Onslaught já estão disponíveis para o PlayStation®VR.

Budget Cuts é um jogo de ação e aventura onde os jogadores terão a oportunidade de vestir a pele de um empregado numa empresa chamada TransCorp, cuja tarefa é a de carimbar e arrumar papéis. Infelizmente a TransCorp é especialista na produção de robôs para substituir empregados e, o trabalho dos jogadores vai ficar, em breve, em perigo. Aqui, um misterioso pacote chega ao cubículo dos jogadores, enquanto outro dos seus colegas está a ser arrastado para o horrível departamento de Recursos Humanos. Conseguirão os jogadores salvar o seu trabalho? Budget Cuts, cujo trailer de lançamento pode ser visto aqui, já está disponível para o PlayStation®VR através da PlayStation®Store. Título está disponível por 24,99€ e PEGI 7.

Until You Fall, por outro lado, é um hack and slash desenvolvido pelo estúdio Schell Games, onde os jogadores terão de vestir a pele do último sobrevivente dos Cavaleiros Rúnicos e lutar contra monstros e espíritos perversos que o misterioso poder mágico chamado Aether criou após devastar a civilização Rokar. Aqui, os jogadores terão de se preparar para a luta das suas vidas e, com a ajuda de um misterioso artesão de runas, vão poder forjar as armas que precisam para terminarem a sua cruzada. Vê aqui o trailer de lançamento do título, que já está disponível na PlayStation®Store por 24,99€ e PEGI 12.

O jogo oficial de The Walking Dead da AMC, The Walking Dead Onslaught, também já está disponível em formato digital através da PlayStation®Store por 29,99€ e PEGI 18. Em outubro estará disponível em formato físico nos pontos de venda habituais. Situado entre a 8ª e a 9ª temporada da famosa série da AMC com o mesmo nome, The Walking Dead Onslaught colocará os jogadores num período de grande incerteza após a guerra contra Negan e o seu impiedoso gangue, The Saviors. Os produtores da AMC em conjunto com os guionistas de The Walking Dead participaram na criação desta história original na qual os famosos protagonistas, Daryl Dixon e Rick Grimes, partilharão perspectivas com todos os jogadores e decidirão o destino de Alexandria. The Walking Dead Onslaught apresenta um sistema de combate consistente e, para além disso, um sólido sistema de aperfeiçoamento de armas.