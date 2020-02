PS4: The Last of Us Parte II recebe novidades

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia duas novas obras gráficas de The Last of Us Parte II, que exploram as duas vertentes da viagem de Ellie: desde a paz que encontrou no início da história até à implacável procura de vingança que se desencadeará.

Para além disto, a SIE anunciou ainda um novo tema dinâmico para a PlayStation®4, que se altera entre o dia e a noite, conforme o fuso horário de cada consola onde é instalado. Este tema pode ser descarregado até ao próximo dia 11 de fevereiro de 2021, de forma gratuita, na PlayStation®Store. Para o descarregar os jogadores só precisam de redimir o seguinte código: 9DEK-PKNG-N445.

The Last of Us Part II é uma aventura intensa, dramática e emotiva, que chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 29 de maio. De acordo com Arne Meyer, Community Strategist na Naughty Dog "é com grande entusiasmo que entramos na fase final da produção do jogo e nos encontramos a dar os últimos toques a The Last of Us Part II". Para além disto, Arne Meyer admite que "tem sido emocionante ver o nosso jogo assumir a sua forma final e saber que isso significa que, em breve, o título estará disponível para os jogadores".

De lembrar que, apesar de o título só chegar à PlayStation®4 no próximo dia 29 de maio, este já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store. Em baixo alguns detalhes sobre as diferentes edições disponíveis:

Edição Standard

Disco Blu-Ray do jogo com oferta de DLC (Conteúdo do DLC: Melhoramento da Capacidade de Munições e Manual Instrutivo de Improvisação);

Edição Standard com Steelbook

Edição em caixa Standard com o Disco Blu-Ray do jogo;

Caixa Steelbook® com oferta de DLC (Conteúdo do DLC: Melhoramento da Capacidade de Munições e Manual Instrutivo de Improvisação)

Edição Especial

Disco Blu-Ray do jogo;

Caixa Steelbook®;

Minilivro de Arte da Dark Horse com 48 páginas

Voucher com conteúdos digitais, que incluem um tema dinâmico para a PS4 e um conjunto de 6 avatares

Oferta de DLC (Conteúdo do DLC: Melhoramento da Capacidade de Munições e Manual Instrutivo de Improvisação)

Edição de Colecionador:

Disco Blu-Ray do jogo;

Estátua da Ellie, com 30 cm;

Réplica, à escala real, da pulseira da protagonista;

Caixa Steelbook®;

Minilivro de Arte da Dark Horse com 48 páginas

6 crachás em esmalte;

Litografia;

Conjunto de 5 autocolantes;

Voucher com conteúdos digitais, que incluem um tema dinâmico para a PS4, conjunto de 6 avatares, banda sonora digital e uma versão digital do livro de ilustrações;

Edição Digital Deluxe:

Todo o conteúdo digital mencionado anteriormente, e uma cópia digital da Edição Standard;

De realçar que aqueles que reservarem uma das edições digitais disponíveis na PlayStation®Store (Edição Standard ou Edição Digital Deluxe), receberão, de imediato, um avatar de The Last of Us Parte II com a tatuagem da protagonista, Ellie. E que os jogadores que reservarem qualquer uma das edições de The Last of Us Parte II, seja ela física ou digital, receberão dois itens desbloqueáveis ao iniciar o jogo: Aumento da Capacidade de Munição e um Manual Instrutivo de Improvisação.