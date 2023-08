PS5 anuncia um desconto temporário

A Sony Interactive Entertainment Portugal (SIE Portugal) anuncia que, por ocasião do regresso dos jogadores às suas casas após as férias de verão, vai ser possível comprar uma consola PS5® (edição com a unidade de disco Blu-Ray Ultra HD) com um desconto de 100€*, entre 25 de agosto e 07 de setembro, nos retalhistas habituais e PlayStation®Direct.

Através desta promoção, a PlayStation®5 incentiva os jogadores a juntarem-se aos seus heróis favoritos e desfrutarem dos jogos mais incríveis do ano, assim como a todos os seus amigos que já deram o salto para a próxima geração. Este é o melhor momento para viver a nova era de histórias incríveis da PlayStation®.

Com a consola de última geração, os jogadores irão desfrutar de tempos de carregamento quase instantâneos através do seu SSD ultrarrápido, permitindo viajar entre dimensões num abrir e fechar de olhos nos jogos PS5® instalados; da sua tecnologia Ray Tracing, que confere novos níveis de realismo com sombras naturais e reflexos aos jogos PS5®; uma experiência de jogo única e inovadora proporcionada pelos os gatilhos adaptativos e o feedback háptico no comando DualSense® e áudio 3D. Esta tecnologia de ponta permite que os jogadores mergulhem numa nova e incrível geração de jogos, como Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Star Wars Jedi Survivor, Street Fighter VI ou PlayStation VR2. A este catálogo juntam-se outros grandes títulos que estão por vir este ano, como EA Sports FC 24, NBA 2K24, Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage ou Avatar: Frontiers of Pandora.