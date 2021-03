PS5: Atualização de Ratchet & ClankTM disponível de forma gratuita

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a Insomniac Games anunciam que Ratchet & ClankTM, o videojogo para a PlayStation®4 que reconta a história repleta de adrenalina das origens do famoso Ratchet – o lombax preferido de toda a gente – e do seu ajudante robótico Clank, contará com uma atualização gratuita para a PlayStation®5. Esta atualização estará disponível em abril e incluirá a possibilidade de jogar a 60 FPS na PlayStation®5, entre outras melhorias.

De lembrar que, no âmbito da iniciativa Play At Home, Ratchet & ClankTM está disponível para transferência na PlayStation®Store de forma gratuita até ao próximo dia 31 de março. Este remake é baseado em elementos do primeiro Ratchet & Clank (PlayStation®2) e inclui vários planetas novos, uma nova mecânica de jogo com o Clank, novas sequências de voo e muito mais.

Ratchet & ClankTM é uma das franquias exclusivas da PlayStation® que mais êxito gerou. Título também originou excelentes críticas por parte da imprensa especializada de todo o mundo.

A iniciativa Play At Home está em vigor até ao próximo mês de junho e convida os jogadores a ficarem em casa em segurança, oferecendo-lhes a possibilidade de desfrutarem de diferentes títulos da PlayStation® sem qualquer custo.

De lembrar ainda que o aguardado e próximo jogo da franquia, Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte, estará disponível em exclusivo para a PlayStation®5 no próximo dia 11 de junho. Título conta com uma Edição Standard, que já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store por 79,99€ (PVP Estimado), e ainda com uma Edição Digital Deluxe, que também já pode ser reservada na PlayStation®Store por 89,99€.

A Edição Digital Deluxe de Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte inclui:

Jogo Completo

Cinco Conjuntos de Armaduras

Conjunto de Imagens para usar no Modo Fotografia

20 Raritanium*

Banda Sonora Digital

Livro de Arte Digital