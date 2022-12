PS5: Auscultadores sem fios Pulse 3D Grey Camouflage já disponíveis

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que já estão à venda os novos auscultadores sem fios PULSE 3D™ Grey Camouflage. Este novo modelo, disponível por um PVP recomendado de 99,99€, amplia assim a coleção dos PULSE 3D™ que, para além da Edição Standard, conta ainda com o modelo Midnight Black, apresentado recentemente.

A edição PULSE 3D™ Grey Camouflage conta com uma gama de cores de tom escuro e cinzentos, com um padrão clássico de camuflagem que dá um toque eletrizante, sério e vibrante aos auscultadores e é um complemento perfeito para o comando DualSense Grey Camouflage, do mesmo estilo e já disponível. Para além disto, toda a gama PULSE 3D™ Grey Camouflage conta com uma autonomia de 12 horas.

Os auscultadores sem fios PULSE 3D™ foram desenhados especificamente para oferecer o áudio 3D que a PlayStation®5 tornou possível graças à tecnologia de áudio 3D Tempest, que mergulha os jogadores em paisagens sonoras para desfrutarem do som em 360º e lhes permite receber com uma maior precisão os sons do jogo. Para além disto, os jogadores que tiverem uns auscultadores destes poderão ainda aceder a uma nova funcionalidade que lhes permite personalizar o perfil de som que preferirem, assim como alterar entre três ajustes pré-estabelecidos, desenhados para enfatizar os sons dos passos e disparos.