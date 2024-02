PS5: Auscultadores sem fios Pulse Elite já estão disponíveis

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que já estão à venda os novos auscultadores sem fios com microfone PULSE Elite™, o novo periférico do universo da PlayStation®5 que permitirá aos jogadores desfrutarem de um som ultrarrealista nos seus jogos favoritos. Os mesmos estão desde já disponíveis, tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation Direct, por 149,99€ (PVP recomendado).

Os auscultadores PULSE Elite™ oferecem novos níveis de som 3D envolvente com funcionalidades fáceis de utilizar. Além disto, incluem uma tecnologia de altifalantes planar-magnéticos, que permite aos jogadores ouvirem ao detalhe os seus jogos favoritos para a PlayStation®5, e possibilitam uma ligação ultrarrápida e sem perdas, com latência ultrabaixa, com a ligação sem fios do PlayStation Link™.

Os altifalantes planar-magnéticos permitem ouvir os sons da forma mais realista possível, eliminando a distorção e proporcionando detalhes ricos e um baixo profundo e límpido para os jogadores ouvirem exatamente o que os desenvolvedores pretendem.

Com 30 horas de autonomia da bateria e carregamento rápido, os PULSE Elite™ permitem sessões de jogo imersivas que, juntamente com as suas almofadas confortáveis, a sua faixa de suporte para a cabeça flexível e o seu peso leve, tornarão o jogo numa experiência confortável para os jogadores mais exigentes.

Os auscultadores sem fios PULSE Elite™ incluem também um microfone retrátil, que permite posicioná-lo da forma mais precisa com um simples movimento e, quando não for necessário, ocultá-lo completamente. Vê aqui o trailer do produto.

Para além disto, os novos PULSE Elite™ incluem ainda um suporte de carregamento para os pendurar em qualquer superfície vertical. O suporte de carregamento é uma solução dupla, permitindo o armazenamento quando não está a ser utilizado e o carregamento através do suporte de carregamento, graças aos contactos localizados no interior da faixa de suporte para a cabeça.

Os auscultadores PULSE Elite™ são compatíveis com o PlayStation Portal™ (graças à tecnologia PlayStation Link™), o dispositivo de reprodução remota da PlaytStation®5 que leva os jogos favoritos dos fãs para a palma das suas mãos.