PS5: Comando sem fios DualSense disponível em duas novas cores

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o comando sem fios DualSense™ recebe hoje duas novas cores: Midnight Black e Cosmic Red. Estas são as primeiras edições especiais a serem lançadas do inovador comando, que proporciona uma experiência de jogo mais profunda e altamente envolvente em títulos para a PlayStation®5.

Tanto o comando sem fios DualSense™ Midnight Black como o DualSense™ Cosmic Red estão disponíveis, nos pontos de venda habituais em Portugal, a partir de hoje, por um PVP estimado de 69,99€ e de 74,99€ respetivamente.

De realçar que o design do comando sem fios DualSense™ Midnight Black inspira-se na forma como vemos as maravilhas do espaço no céu noturno, com detalhes em tons subtis de preto e cinzento-claro. Já o design vívido em duas cores do comando sem fios DualSense™ Cosmic Red inspira-se nos tons de vermelho únicos e deslumbrantes espalhados pelo nosso cosmos, complementado por detalhes a condizer para um acabamento futurista.

"O nosso objetivo é encontrar designs que surpreendam e cativem os nossos fãs, e estas novas cores são o resultado de um minucioso processo de seleção", disse Leo Cardoso da equipa de Design da SIE. "Queríamos que as novas cores do comando se complementassem, assim como o comando sem fios DualSense™ e a PlayStation®5, e por isso optámos por cores que envolvem a temática "galáxia", como se se tratasse de uma evolução natural do design original da PlayStation®5 e dos seus acessórios", acrescentou.

Altamente aclamado pela crítica nacional e internacional, o comando sem fios DualSense™ oferece feedback háptico envolvente*, gatilhos adaptáveis dinâmicos* e um microfone incorporado, tudo integrado num design confortável, que recebe hoje duas novas cores.