PS5: Jogadores já podem desbloquear até seis meses de Apple Music

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou que os jogadores poderão desbloquear até seis meses de Apple Music* na sua PlayStation®5 sem custos adicionais. Anunciou ainda que também já poderão receber uma avaliação alargada de 3 meses da Apple TV+ por tempo limitado.

Isto significa que os jogadores poderão descobrir ainda mais coisas para adorar na sua consola PlayStation®5, com até seis meses de Apple Music sem custos adicionais. Poderão usar a sua oferta até 15 de novembro de 2024 e ouvir mais de 100 milhões de músicas, sempre sem anúncios.

Para usarem a sua oferta os jogadores deverão primeiro encontrar a aplicação Apple Music na barra de pesquisa da sua PlayStation®5 ou em "Todas as aplicações" no ecrã inicial do conteúdo multimédia. Depois, deverão transferir e abrir a aplicação e seguir as instruções apresentadas no ecrã. No final deverão iniciar a sessão com o seu ID Apple ou criar um ID Apple se ainda não o tiverem, e desfrutar de até seis meses de Apple Music sem custos adicionais. Todos os modelos da PlayStation®5 são elegíveis. Esta oferta é válida apenas para novos subscritores da Apple Music e subscritores qualificados que regressem.

De realçar que a Apple Music é um serviço de streaming que permite ouvir mais de 100 milhões de músicas. Permite transmitir as músicas preferidas de cada pessoa e reproduzi-las offline, com letras em tempo real, para ouvir em todos os dispositivos de cada jogador, com novas músicas personalizadas só para eles, listas de reprodução selecionadas e muito mais. Tudo isto somado aos conteúdos exclusivos e originais**.

Relativamente à Apple TV+, a SIE anunciou que os jogadores poderão receber uma avaliação alargada de 3 meses da Apple TV+ por tempo limitado, e assistir a séries ou filmes premiados e repletos de estrelas e muito mais na sua consola PlayStation®. Poderão usar esta oferta até 31 de janeiro do próximo ano e, com isto, começar a ver séries populares como Monarch: Legacy of Monsters, Invasion, Hijack, Silo, Ted Lasso e muito mais. Só precisam de uma consola PlayStation®4 ou PlayStation®5, uma conta para a PlayStation® Network e um Apple ID para usufruir desta oferta. Tal como a anterior, para a usar, os jogadores deverão encontrar a aplicação Apple TV na secação de TV e Vídeo da sua consola PlayStation®4 ou no Ecrã inicial do conteúdo multimédia da sua PlayStation®5; transferir e abrir a aplicação Apple TV e seguir as instruções apresentadas no ecrã. No final deverão iniciar sessão ou criar um ID Apple e aproveitar finalmente a sua avaliação alargada de 3 meses deste serviço.

A Apple TV+ inclui Apple Originals (séries e filmes premiados, dramas envolventes, documentários inovadores, entretenimento infantil, comédias e muito mais), com novos lançamentos todos os meses.