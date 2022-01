PS5: Novas cores do Comando DualSense chegam às lojas

A Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) anuncia que o comando sem fios DualSense™ se encontra disponível, a partir de hoje, nos pontos de venda habituais, nas três novas cores: Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink.

As edições especiais do comando DualSense™, nas cores Midnight Black e Cosmic Red, lançadas no passado mês de junho de 2021, e nas três novas cores Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink, disponíveis, a partir de hoje, nas lojas habituais, proporcionam uma experiência de jogo mais profunda e altamente envolvente em títulos para a PlayStation®5.

De realçar que o design do comando sem fios DualSense™ Starlight Blue inspira-se no brilho radiante das estrelas que iluminam o cosmos. Com o DualSense™ Galactic Purple, poderás traçar a tua rota para aventuras astronómicas na tua consola PS5™ com este comando elegante em púrpura que é o companheiro perfeito para explorar novos universos de jogos. Ainda, o design do comando DualSense™ Nova Pink, num rosa incrivelmente intenso, reflete o poder colossal das supernovas.

Altamente aclamado pela crítica nacional e internacional, o comando sem fios DualSense™ oferece feedback háptico envolvente*, gatilhos adaptáveis dinâmicos* e um microfone incorporado, tudo integrado num design icónico e confortável, já disponível nas cinco edições especiais inspiradas no espaço sideral.

De relembrar que, no próximo dia 21 de janeiro serão lançadas as tampas para a consola PlayStation®5 para as versões Standard e Digital, nas cores Midnight Black e Cosmic Red, sendo que as restantes cores da Galaxy Collection serão lançadas durante o primeiro semestre de 2022.