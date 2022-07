PS5: The Last of Us Parte I recebe novo vídeo

The Last of Us Parte I para a PlayStation®5 contará com uma grande quantidade de melhorias que manterão a essência do título original. Assim o afirma Neil Druckman, co-presidente da Naughty Dog, num vídeo sobre o processo de recriação do videojogo original da saga.

O remake The Last of Us Parte I contará com renderização 4K a 30 fps ou 4K dinâmico a 60 fps e, entre outras coisas, fará uso das características da PlayStation®5 como os gatilhos hápticos, efeitos de disparo e áudio 3D. É uma revisão completa do jogo, explica Druckman.

Desde a direção artística à modelagem das personagens, o jogo inteiro foi reconstruído aproveitando as vantagens da nova geração e as suas capacidades gráficas, permitindo alcançar uma grande fidelidade visual.

O potente hardware da PlayStation®5 permite uma física mais densa com a qual, por exemplo, objetos concretos e ambientais podem agora ser destruído, e onde as cinemáticas correm de forma fluída com o gameplay. Além disso, as animações das personagens e as suas interações com o ambiente são mais fluídas, e a IA faz com que habitem no contexto de forma mais realista. Todas estas melhorias têm como objetivo aumentar a imersão do jogo, e incluem petições solicitadas da comunidade, incluindo um modo de morte permanente e um modo focado em velocidade, assim como novos trajes desbloqueáveis para Joel e Ellie, sem mencionar as mais de 60 opções de acessibilidade disponíveis.

Em The Last of Us Parte I os jogadores terão a oportunidade de revisitar o adorado jogo, que deu início a tudo, reconstruído para a PlayStation®5. Aqui, numa civilização devastada, onde infetados e sobreviventes enrijecidos espalham o caos, Joel, um protagonista amargo, é contratado para tirar ilegalmente Ellie, uma rapariga de 14 anos, de uma zona de quarentena militarizada. Porém, o que começa por ser um trabalho simples depressa se transforma numa viagem brutal que os levará a percorrer o país.

The Last of Us Parte I, que também receberá uma versão para PC, inclui a história completa para um jogador de The Last of Us e a célebre prequela Left Behind, que explora os acontecimentos que mudaram para sempre as vidas de Ellie e da sua melhor amiga, Riley.

O título, PEGI 18, já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation® Store, e conta com uma Edição Standard e uma Edição Digital Deluxe. Chegará à PlayStation®5 no próximo dia 02 de setembro e foi completamente reconstruído de raiz utilizando a mais recente tecnologia da Naughty Dog para a PS5™, com uma fidelidade visual melhorada, funcionalidades do comando sem fios DualSense™ totalmente integradas e não só. As mecânicas de gameplay foram atualizadas, melhorando os controlos e expandindo as funcionalidades de acessibilidade para que todos os jogadores possam desfrutar do título. Além disso, os efeitos, a exploração e o combate também foram melhorados. Para tirar o máximo de proveito do poderoso hardware da PlayStation®5, o áudio 3D, feedback háptico e gatilhos adaptativos também foram integrados.