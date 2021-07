PS5 ultrapassou 10 milhões de unidades vendidas em todo o mundo

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que, até ao dia 18 de julho deste ano, foram vendidas mais de 10 milhões de unidades da PlayStation®5 em todo o mundo, o que significa que esta é a consola que mais rapidamente vendeu na história da SIE.

Para além disto, a SIE anunciou ainda que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, desenvolvido pela Insomniac Games, já ultrapassou os 6.5 milhões* de cópias vendidas desde que foi lançado, no passado dia 12 de novembro, e que MLB® The Show™ 21, que traz a ação autêntica do basebol para a casa dos jogadores, é o título que mais rapidamente vendeu na história da franquia com mais de 2 milhões de cópias* vendidas em todas as plataformas.

As novidades não ficam por aqui e foi ainda anunciado pela Sony Interactive Entertainment que Returnal, um jogo de ação roguelike na terceira pessoa que foi desenvolvido pela Housemarque, já vendeu mais de 560 000 cópias* desde que foi lançado no passado dia 30 de abril em exclusivo para a PlayStation®5. Já o divertido Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, também ele desenvolvido pelo conceituado estúdio Insomniac Games, vendeu mais de 1.1 milhões de cópias* em todo o mundo desde que foi lançado, no passado dia 11 de junho.

"Não consigo expressar toda a gratidão que sinto pela comunidade apaixonada de fãs da PlayStation® que ‘abraçaram’ a PlayStation®5, e por todos os parceiros e criadores de excelência que contribuíram para trazer experiências de jogo incríveis para as nossas plataformas", disse Jim Ryan, Presidente e CEO da SIE, acrescentando que apesar de a PlayStation®5 ser a consola que mais rapidamente vendeu na história da Sony Interactive Entertainment, "ainda temos muito trabalho pela frente, uma vez que a procura pela PlayStation®5 continua a superar a oferta".

"Quero que os jogadores saibam que, embora continuemos a enfrentar desafios únicos em todo o mundo, que afetam não só a nossa indústria como outras, aumentar os nossos níveis de stock continua a ser uma prioridade para a SIE", disse ainda.

Olhando para o futuro e para aquilo que ainda está por chegar, é ainda de lembrar o lançamento de alguns exclusivos muito aguardados dos PlayStation Studios, como o novo God of War dos Santa Monica Studios, o Gran Turismo™ 7 da Polyphony Digital, e o Horizon Forbidden West da Guerrilla Games. Também de realçar os aguardados lançamentos de alguns títulos de parceiros da SIE, como o do Battlefield 2042 da Electronic Arts, o do DEATHLOOP da Bethesda, o do Far Cry®6 da Ubisoft e o de Kena: Bridge of Spirits da Ember Lab.