Psychonauts no Xbox Game Pass

"Psychonauts" está disponível a partir de hoje no Xbox Game Pass, para Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 PC, e em telemóveis e tablets Android, através do Xbox Cloud Gaming (Beta).

"Psychonauts" é uma aventura psíquica, criada na mente de Tim Schafer e ganhou vida através dos feiticeiros de videojogos, da Double Fine Productions. O jogo acompanha um jovem acrobata com poderes psíquicos, o Razputin Aquato, que se junta a uma organização internacional de espiões. Neste jogo, exploramos o fantástico reino da mente e juntamo-nos aos Psychonauts!

Fica atento à Xbox Wire para mais informações sobre "Psychonauts" e não percas o lançamento do novo "Psychonauts 2", que chega à Xbox ainda este ano.