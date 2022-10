PUBG Mobile arranca parceria com... Lionel Messi

PUBG MOBILE, um dos jogos para mobile mais populares do mundo, tem o prazer de anunciar uma nova parceria com o ícone do futebol Lionel Messi, uma das figuras mais lendárias da modalidade.Muito em breve, e como parte da atualização 2.3 que será lançada em novembro, PUBG MOBILE celebrará a carreira lendária deste ícone desportivo, trazendo esta superestrela para os dispositivos de jogadores de todo o mundo e mais uma vez elevando a fasquia, tornando-se o único jogo battle royale móvel a ser oficialmente associado a Messi."Os videojogos sempre foram uma parte importante da minha vida", confirmou Messi. "Acho-os incrivelmente úteis para relaxar e divertir-me quando não estou a treinar e para me conectar com os meus companheiros de equipa, amigos e familiares. PUBG MOBILE é muito divertido, e eu pessoalmente encontro-me entre os seus milhões de fãs ao redor do mundo. Estou muito orgulhoso daquilo em que temos trabalhado e quero convidar todos os jogadores a juntarem-se a mim em PUBG MOBILE"."Temos uma sorte incrível de ter uma estrela global do desporto a juntar-se a PUBG MOBILE!", disse Vincent Wang, chefe de publicação de PUBG MOBILE, na Tencent Games. "Estamos cientes de que muitos dos jogadores de PUBG MOBILE são grandes entusiastas do futebol, então mal podemos esperar para introduzir o desporto no jogo e espalhar esse entusiasmo para novos fãs".Messi é um dos maiores nomes do futebol, e é considerado um dos melhores jogadores do mundo. Jogando por alguns dos maiores clubes da história e como capitão da seleção argentina, ele ganhou vários prémios, incluindo a Ballon d’Or (Messi detém o recorde, com 7 bolas) e o European Golden Shoe (que recebeu seis vezes). Ele também é conhecido pelo seu trabalho filantrópico em favor de crianças menos afortunadas, colaborando com diferentes organizações, como a UNICEF.Esta nova colaboração introduzirá uma coleção única de roupas in-game, incluindo outros objetos disponíveis por tempo limitado que permitirão que os jogadores mostrem a sua força desportiva no campo de batalha. Mais informações sobre todos os detalhes desta colaboração ainda não foram reveladas, portanto, fica atento para mais anúncios.