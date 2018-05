A PUBG Corporation, através de uma publicação no Steam, pediu desculpa aos utilizadores de PUBG pela mudança no som de disparo, integrada na mais rcente atualização. Parece um detalhe, mas as queixas foram muitas, o que obrigou a este pedido des desculpa: ‘Deveríamos ter explicado a mudança nas patch notes. Fizemos asneira e esperamos que aceitem as nossas desculpas.’





Autor: João Seixas