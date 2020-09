Puma apresenta equipamento de eSports do Manchester City

A PUMA acaba de apresentar a primeira camisa de esports do Manchester City para a época 2020/21, a ser usada pela equipa de esports do clube. A nova camisola foi desenvolvida especialmente para a equipa de desportos eletrónicos e apresenta um padrão paisley deslumbrante inspirado no terceiro equipamento de futebol do Manchester City.

Esports é um fenómeno global que está a ganhar cada vez mais popularidade como desporto entre os espectadores e jogadores de todo o mundo. A PUMA está muito entusiasmada por seguir uma estratégia de esports global, com a assinatura de algumas das melhores organizações de esports do mundo. A PUMA e o Manchester City procuraram ultrapassar os limites do futebol e dos jogos, criando uma camisola personalizada, exclusiva para a equipa de esports do Manchester City, que celebra a cultura da cidade dentro e fora do campo. A PUMA seguirá com esta tendência nos restantes produtos a sair ao longo da temporada 2020/21.

Esta camisola de esports celebra a rica cultura musical e da moda da cidade, com um padrão paisley exclusivo, criado para o Manchester City com os detalhes do brasão do clube. O padrão celebra os artistas das eras ‘Mod’ e ‘Brit Pop’ da década de 90 e foi um marco da moda jovem na década de 60, influenciando a cultura da moda e da música em Manchester durante várias gerações.

A nova camisola de esports do Manchester City está disponível desde 24 de setembro em PUMA.com, ManCity.com e em lojas selecionadas em todo o mundo.