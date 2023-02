PUMA X Need For Speed Unbound: Cruzamento veloz entre gaming e cultura de rua

A empresa desportiva global PUMA, juntamente com o jogo de fantasia de corrida de rua da próxima geração da Electronic Arts, Need For Speed ??Unbound, estão entusiasmados em celebrar o cruzamento atraente entre videojogos, street-style e vestuário, e lançam a Coleção PUMA X Need For Speed ??Unbound 2023.

Need for Speed Unbound coloca os jogadores de todo o mundo no lugar do condutor da sua própria fantasia de corrida de rua. O mais recente título da icónica série Need for Speed apresenta um novo estilo visual misturando elementos de arte de rua com os carros mais realistas da história da franquia. A inovadora colaboração PUMA X Need For Speed Unbound no mundo real e no jogo expande-se sobre a energia e o talento no coração da série.

Um parceiro de longa data da franquia Need for Speed Unbound e sinónimo de "Forever Faster", PUMA traz a velocidade com a sua em-jogo Rival Racer Chase que rola em um PUMA especial embrulhado Porsche 911 GT3 RS. Os jogadores podem colocar as mãos em 13 outros itens exclusivos do PUMA no jogo, incluindo calças de pista, capuz e casaco.

Ao utilizar a cor base PUMA Black em toda a coleção, os tags estilo Graffiti exibem uma nova aparência do texto Need For Speed ??em PUMA Blue, ao lado de um logótipo PUMA White 'PUMA Forever Faster'. Projetada para ser tão perfeita na rua como é para empurrar o acelerador virtual no jogo, a coleção estende-se através de uma gama orientada para o desempenho e conforto de dois hoodies, duas t-shirts e calças de treino especialmente desenhadas para NFS.

Os fãs também podem escolher entre uma escolha de quatro estilos de calçado, que abrange edições especiais NFS de colorway dos modelos PUMA MACO SL, RS-X, RS-TRK e RS-X JR. Para completar o look, um boné de beisebol de edição especial também está disponível.

Garante a tua parte da coleção PUMA X NFS Unbound agora nas lojas selecionadas do Grupo PUMA Retail e Footlocker, bem como online em puma.com.