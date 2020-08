Quarteto de jogos de graça na Epic Games Store

O primeiro dos videojogos oferecidos esta semana na Epic Games Store é A Total War Saga: TROY, que foi lançado hoje! Diferente das próximas oferendas, o jogo desenvolvido pela Creative Assembly e publicado pela SEGA só vai estar de graça nas primeiras 24 horas após o lançamento, o que significa que só tem até às 14 horas de amanhã, dia 14, para o resgatarem para a vossa conta. Depois passa a custar 49,99€ e será exclusivo da Epic Games Store durante um ano, ou seja, até ao verão de 2021. Outra boa notícia é que o DLC que vai sair em setembro, com o nome The Amazons, será gratuito para todos os que associem a conta no Total War Access à da Epic Games.

Depois do mais recente jogo da série Total War vem o também recém-lançado, e já esperado, segundo episódio, intitulado "The Foundation", da sitcom animada e jogável 3 out of 10, que está a ser desenvolvida pela Terrible Posture Games. Nele vamos poder continuar a acompanhar as aventuras "no pior estúdio de desenvolvimento de videojogos do mundo".

De seguida temos Remnant: From the Ashes, um jogo de tiro em terceira pessoa de ação e sobrevivência, isto porque decorre "num mundo pós-apocalíptico dominado por criaturas monstruosas". Foi desenvolvido pela Gunfire Games e publicado pela Perfect World Entertainment em agosto de 2019, pelo que vai celebrar o primeiro aniversário no dia 20, último dia em que está de borla na loja da Epic Games.

Por fim temos a coletânea The Alto Collection, que também chegou hoje ao mercado. Esta coleção trás dois jogos que são, porventura, conhecidos daqueles que jogam em dispositivos móveis: Alto's Adventure e Alto's Odyssey. Desenvolvida pela Team Alto e publicada pela Snowman esta compilação também já está disponível na Xbox One, chega no dia 20 à PlayStation 4 e mais tarde à Nintendo Switch.

Tendo conta na loja virtual basta irem até à página dos jogos e fazer o pedido.

Após as 16 horas do dia 20 de agosto, 3 out of 10, EP 2: "The Foundation" continuará a ser gratuito, Remnant: From the Ashes custará 39,99€ e The Alto Collection terá como preço 7,99€.

Os videojogos sucedem a Wilmot’s Warehouse como jogo(s) gratuito(s) da semana, isto porque o primeiro episódio de 3 out of 10, "Welcome To Shoverworks", continuará a ser de graça.

De 20 a 27 de agosto, Enter the Gungeon e God’s Trigger vão ser os jogos oferecidos, assim como deverá estar disponível o terceiro episódio de 3 out of 10, intitulado "Pivot Like A Champion".

