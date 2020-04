Quatro jogos gratuitos na Epic Games Store

O primeiro dos videojogos oferecidos, Dawful 2, até já começou a ser oferecido mais cedo esta semana e, coincidência ou não, também está gratuito na Steam (na loja da Valve estará de graça até às 6 horas do dia 11 de abril). O jogo desenvolvido e publicado pela Jackbox Games em junho de 2016 desafia-nos a desenhar coisas ridículas em smartphones e tablets. Este é o primeiro a estar gratuito até às 16 horas do dia 9 de abril. Depois passará a custar 9,99€.

Depois vem Gone Home, que não foi uma surpresa por ter sido um dos jogos anunciado na semana passada. Desenvolvido e publicado pela The Fullbright Company em agosto de 2013, este passa-se em 1995, quando uma jovem regressa do exterior para encontrar a casa da sua família vazia e, por isso, temos de tentar perceber o que aconteceu enquanto explorámos a residência. Depois das 16 horas do dia 9 abril, serão precisos 11,99€ para comprar o videojogo.De seguida tempo Hob, o outro videojogo anunciado na passada semana. A Runic Games foi quem desenvolveu e publicou o jogo em setembro de 2017. Dos géneros ação e aventura e repleto de suspense, Hob passa-se num mundo deslumbrante e brutal, onde, aos poucos, devemos ir descobrindo o nosso papel para salvar a vida vibrante ao nosso redor. Após as 16 horas do dia 9 de abril, Hob passa a custar 19,99€.Por fim, outra surpresa: Totally Reliable Delivery Service. Isto porque o jogo foi publicado esta quarta-feita (1) pela tinyBuild, sendo desenvolvido pela We’re Five Games. Nele fazemos entregas (ou pelo menos tentámos). Diferente dos outros jogos esta semana, Totally Reliable Delivery Service termina o seu período gratuito um dia mais cedo, às 16 horas de 8 de abril, quando o seu preço passará a ser de 14,99€.Como sempre, tendo conta na loja virtual, tem de aceder às páginas dos videojogos e fazer o pedido.Os jogos sucedem a Figment, Tormentor X Punisher e World War Z como jogo(s) gratuito(s) da semana.De 9 a 16 de abril, Sherlock Holmes: Crimes and Punishments vai ser o jogo oferecido.Filipe Silva