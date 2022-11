Queres aprender a replicar o sistema do Benfica de Schmidt no FIFA 23? Sabe tudo aqui

Os bons resultados do Benfica na presente temporada (19 vitórias e quatro empates em 23 jogos realizados), tanto no campeonato como na fase de grupos da Liga dos Campeões, chamaram a atenção de vários apaixonados pelo futebol, até quem está no mundo dos videojogos. Nuno Mendes, jovem que escreve no blogue 'Salãodejogos.net', procurou perceber como poderia replicar o modelo de jogo do treinador alemão no FIFA 23 e desvendou todos os 'segredos'.

Na publicação "Sistemas Táticos do FIFA 23: O Benfica de Roger Schmidt", o jovem mostra, passo a passo, como replicar o sistema de jogo atualmente utilizado pelo Benfica na presente época. Para além das alterações táticas e posicionamento dos jogadores, é-nos ainda revelado o estilo de jogo que fará cada jogador corresponder 'à letra', no FIFA 23, aquilo que normalmente fazem dentro de campo com a camisola dos encarnados.

Táticas (valores):

- Estilo defensivo (Pressionar após a perda da bola);

- Largura (55)

- Profundidade (75)

- Construção de Jogo (Construção Lenta)

- Criação de Oportunidades (Desmarcações Atacantes)

- Largura (70)

- Atletas na Área (7/10)

Comportamentos dos jogadores no onze:

Vlachodimos (GR) - Defender Cruzamentos (Equilibrado); Defender Fora da Área (Guarda-redes Líbero).

DEFESA

Grimaldo (LEO) - Desmarcação Ofensiva (Juntar-se ao ataque); Interceções (Interceções Normais); Tipo de corrida: (Sobreposições); Posição Defensiva (Ficar na posição).

Otamendi (DCE) - Apoio Atacante (Ficar atrás durante ataque); Interceções (Interceções Normais); Posição Defensiva (Marcação em cima).

António Silva (DCD) - Apoio Atacante (Ficar atrás durante ataque); Interceções (Interceções Normais); Posição Defensiva (Marcação em cima).

Bah (LDO) - Desmarcação Ofensiva (Juntar-se ao ataque); Interceções (Interceções Normais); Tipo de corrida: (Sobreposições); Posição Defensiva (Ficar na posição).

MEIO-CAMPO

Florentino (MDD) - Atitude Defensiva (Defesa Equilibrada); Apoio atacante (Ficar atrás durante ataque); Interceções (Interceções Agressivas); Posição Defensiva (Cobrir centro); Liberdade posicional (Distribuidor Alvo).

Enzo Fernández (MDE) - Atitude Defensiva (Defesa Equilibrada); Apoio atacante (Ficar atrás durante ataque); Interceções (Interceções Normais); Posição Defensiva (Cobrir centro); Liberdade posicional (Distribuidor Alvo).

Rafa (MOC) - Apoio Defensivo (Ficar na frente); Apoio nos cruzamentos (Subir à área para cruzamento); Liberdade posicional (Ficar na posição); Interceções (Interceções Agressivas).

David Neres (MOD) - Apoio Defensivo (Apoio Defensivo Básico); Apoio nos cruzamentos (Subir à área para cruzamento); Liberdade posicional (Liberdade de movimentos); Interceções (Interceções Agressivas).

João Mário (MOE) - Apoio Defensivo (Apoio Defensivo Básico); Apoio nos cruzamentos (Subir à área para cruzamento); Liberdade posicional (Ficar na posição); Interceções (Interceções Agressivas).

Gonçalo Ramos (AC) - Desmarcação de Apoio (Largura equilibrada); Desmarcação Ofensiva (Atleta Alvo); Interceções (Interceções Agressivas); Apoio Defensivo (Ficar na frente).

Vantagens:

- Boa coordenação de pressão;

- Excelentes dinâmicas pelos corredores laterais;

- Transição ofensiva forte;

Desvantagens:

- Perdas de bola no meio-campo defensivo poderão causar problemas na defesa.