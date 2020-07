RastaArtur e TiagoAraujo10 na final do FPF eSports Masters by MEO

Estão encontrados os dois jogadores que vão disputar a grande final do futebol virtual nacional. Rastaartur e TiagoAraujo10 apuraram-se este domingo para a finalíssima do FPF eSports Masters by MEO. O jogador da TS Warrior by MEO eliminou RafaMonteiro09 (Soccer Soul) num jogaço decidido no último segundo o jogo 3, enquanto o atleta da FTW derrotou bernasfigue5 (Leões de Porto Salvo) em duas partidas.

Depois de uma grande jornada online, onde estiveram os 32 melhores atletas do país, os dois jogadores marcam assim encontro para a final do Masters by MEO, a grande final do futebol virtual nacional que vai consagrar o campeão nacional da modalidade e distribuir um prizepool superior a 6 mil euros. O evento que vai decidir o vencedor será realizado a 12 de julho, em pleno relvado da Cidade do Futebol, com início às 21h30, num duelo disputado em B02, isto é, jogo casa e fora, sendo que o vencedor será aquele que tiver melhor agregado.

Durante esta época, a Federação Portuguesa de Futebol promoveu um circuito nacional de futebol virtual que contou com a participação de milhares de atletas e inúmeros jogos disputados nas maiores arenas de Portugal, mas também no digital.

Recorde na transmissão digital

Os primeiros três dias de competição (disputados entre 3 e 5 de julho) bateram o recorde de visualizações com um total de mais de 140 mil na transmissão digital da RTP Arena. O Masters by MEO assume-se, até este momento, como a competição mais vista de sempre da FPF eSports. Ao longo dos 89 jogos disputados houve de tudo: golos, emoção e o melhor futebol virtual de Portugal.

A transmissão contou com as vozes de Bombnuker, Archarom, BHT e Syfoe numa emissão com mais de 1 milhão de minutos visualizados.

No dia 12 de julho a emoção do futebol virtual continua na Twitch da RTP Arena com uma transmissão muito especial e que contará com vários convidados para acompanhar o espetáculo entre RastaArtur e TiagoAraujo10, a Grande final do FPF Masters by MEO.