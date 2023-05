Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte a caminho do PC

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, que Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte estará disponível para o PC a partir do próximo dia 26 de julho. Para além disso, a SIE anunciou ainda que o título já pode ser adicionado à lista de desejos ou reservado através da Steam ou Epic Games Store.

Desenvolvido pelo conceituado estúdio Insomniac Games, Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, cuja adaptação para o PC ficou a cargo da Nixxes Software, volta assim a dar a oportunidade aos jogadores de explorarem uma galáxia incrível e de saltarem de planeta em planeta, enquanto controlam o icónico Ratchet e o seu inseparável amigo Clank.

Esta versão do jogo para o PC incluirá reflexos ray-traced com uma variedade de níveis de qualidade à escolha, assim como novas sombras ray-traced para uma iluminação natural em áreas exteriores.

Para além disto, e tendo em conta que muitos jogadores de PC gostam de jogar em monitores muito largos, a Nixxes Software confirmou, no Blog Oficial da PlayStation®, que o título também terá suporte para resoluções 21:9, 32:9 e até 48:9 – para configurações de três monitores. O jogo suportará ainda taxas de fotogramas desbloqueadas e incluirá as mais recentes tecnologias de upscaling.

Em termos de jogabilidade, Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte no PC será totalmente compatível com o rato e o teclado, bem como com os comandos. Se os jogadores optarem por utilizar o DualSense™ numa ligação com fios, poderão sentir as ações do jogo ganharem vida nas suas mãos, e poderão desfrutar de todas as funcionalidades deste comando, como o feedback háptico ou gatilhos adaptativos.

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte chegará ao PC no próximo dia 26 de julho. Para já, já pode ser reservado através da Steam ou Epic Games Store, sendo que quem o fizer antes do lançamento, terá acesso aos seguintes itens: Arma Pixelizer e o Conjunto de Armadura Carbonox.