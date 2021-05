Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte recebe novo vídeo

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revela o segundo episódio da Festa de Quase-Lançamento do Zurkon Jr., uma série de episódios, legendada em português, que revela gradualmente nova informação sobre o aguardado título AAA desenvolvido pelo conceituado estúdio Insomniac Games, Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, que estará disponível em exclusivo para a PlayStation®5 no próximo dia 11 de junho.

Este segundo de três vídeos foca-se nos planetas de Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte que, graças ao poder da PlayStation®5, são mais vivos do que nunca. Segundo Zurkon Jr. o jogo incluirá novos planetas, novas versões de antigos planetas e versões de dimensões alternativas de planetas antigos e novos, sendo que todos eles contarão com características que os tornam únicos, como a tecnologia, luzes e edificios altos presentes na Cidade de Nefarious, ou as espetaculares paisagens de Sargasso. Os ambientes, fauna e vegetação também serão muito diferentes em cada planeta.

Construído de raíz pelo aclamado estúdio Insomniac Games de forma a tirar partido de todas as características da PlayStation®5, Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte vai mais além com a estonteante velocidade e as funcionalidades imersivas da PlayStation®5. As novas tecnologias de feedback háptico e gatilhos adaptativos causam sensações físicas espantosas, fazendo com que o jogo ganhe vida nas mãos dos jogadores através do comando sem fios DualSense™.

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte estará disponível em exclusivo para a PlayStation®5 no próximo dia 11 de junho. O título conta com uma Edição Standard, que já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store por 79,99€ (PVP Estimado), e ainda com uma Edição Digital Deluxe, que também já pode ser reservada na PlayStation®Store por 89,99€.

A Edição Digital Deluxe de Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte inclui:

Jogo Completo

Cinco Conjuntos de Armaduras

Conjunto de Imagens para usar no Modo Fotografia

20 Raritanium*

Banda Sonora Digital

Livro de Arte Digital

Aqueles que reservarem qualquer uma destas Edições tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store, desbloquearão o seguinte conteúdo bónus mais cedo no jogo:

Conjunto de armadura de carbonox

Arma pixelizador