Red Bull Campus Clutch: Encontrado o representante de Portugal na final de Istambul

Está encontrado o representante de Portugal na final mundial do Red Bull Campus Clutch, torneio de VALORANT que realizar-se-á em Istambul (Turquia), entre os dias 19 e 24 de novembro.

Juntando experiência e juventude, a formação 'NemAPAU' foi a grande vencedora da final nacional do Red Bull Campus Clutch, que decorreu no último fim de semana no Gaming Hub da Federação Académica do Porto, depois de levar a melhor sobre os 'WeHateSnakes' com um triunfo por 2-0 (13-7 e 13-6).

Stepa - Semyon Stepanov, 21 anos, de Lisboa (ISTEC), Bati - Miguel Batista, 25 anos, de Lisboa (IST), Furyan - Afonso Sousa, 23 anos, do Porto (Universidade de Coimbra), Slender - Francisco Pires, 19 anos, de Braga (ISMAI) e Grtw - Tiago Saraiva, 21 anos, de Viseu (IPV), garantiram um lugar na na final da prova, onde vão estar equipas de 34 países. Os campeões do mundo levam para casa um prize-money de 20 mil euros.



Com duas boas prestações no dois Mundiais até ao momento realizados, Bati - que integrou as duas equipas portuguesas em 2021 (vice-campeão mundial) e 2022 (oitavos de final) - assumiu a vontade de querer lutar, uma vez mais, pela conquista do título. "Agora estamos motivados para lutar pelo título mundial, porque ganhar é sempre o nosso objetivo. Mas sabemos que o nível está cada vez mais elevado e que a competição vai ser muito disputada", disse Miguel Batista, em declarações citadas no site da Red Bull.

Toda a ação da Final Mundial do Red Bull Campus Clutch pode ser acompanhada em direto, nos dias 23 e 24 de novembro, no canal da Red Bull na Twitch em https://www.twitch.tv/redbull e no canal da Red Bull Gaming no Youtube em https://www.youtube.com/c/redbullgaming.