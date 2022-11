Red Bull Campus Clutch: Final nacional será decidida a 12 de novembro em formato online

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Decorre já no próximo sábado, dia 12, a final nacional do Red Bull Campus Clutch, a maior competição global de VALORANT para universitários. A prova irá realizar-se em formato online e terá transmissão em direto na Twitch do 'M0ove' (https://www.twitch.tv/m0ove), a partir das 14 horas. Em causa está o apuramento para a final mundial, que decorre em São Paulo (Brasil) de 11 a 16 de dezembro.





A final nacional será disputada entre 'QuartetoDos5' e 'RecursoPeek', as duas equipas que conseguiram o apuramento para esta fase do torneio através dos qualificadores, num duelo em BO3 (Melhor de três) que terão M0ove e Mitsuha como 'casters'. Quem vencer terá a oportunidade de representar Portugal no Brasil e lutar pelo 'prizepool' de 20 mil euros.