Red Bull Flick: Dupla portuguesa na final internacional de Helsínquia

É já no próximo fim-de-semana, nos dias 20 e 21 de novembro, que a formação portuguesa Depression Duo participa no Red Bull Flick Invitational. Esta final mundial de CS:GO decorre em Helsínquia, na Finlândia, e reúne as 16 melhores equipas apuradas à escala global. Além do título, está em causa um prize pool de 50 mil euros.

Foi há cerca de um mês que a formação Depression Duo recebeu das mãos de Ricardo "fox" Pacheco, o troféu de Campeões Nacionais do Red Bull Flick. Esta vitória permitiu a Drext e Frozzen o acesso a um qualificador direto para o Red Bull Flick Invitational. A determinação e talento dos portugueses levou-os ao primeiro lugar do grupo B neste qualificador fechado, depois de somarem seis vitórias e uma derrota.

Agora a dificuldade sobe de tom na luta pelo título mundial em disputa no Red Bull Flick Invitational, que se realiza na capital finlandesa, nos dias 20 e 21 de novembro. A competição decorre num formato presencial (LAN) e reúne 16 equipas dos quatro cantos do planeta. Para já fazem parte desta lista - além dos Depression Duo - as duplas G2 (niKo e huNter), OG (valde e Aleksib), FURIA (KSCERATO e yuurih), ENCE (dycha e doto), Team Spirit (somedieyoung e magixx) e Big Academy (aqua e Prosus). Os restantes nove lugares foram apurados através do Qualificador Europeu Fechado, do Qualificador Nórdico e do Qualificador Finlandês.

Com um lugar central na história dos jogos eletrónicos, o Counter-Strike é hoje um dos mais populares esports do mundo – mobilizando uma autêntica legião de fãs. É este o território do Red Bull Flick, um desafio de CS:GO que se destaca pela introdução de um modo de jogo alternativo, com os jogadores a apresentarem-se em duplas na conquista e defesa de pontos de captura (modo "Capture and Hold") em mapas únicos.

Nesta edição do Red Bull Flick Invitational vai ser distribuído um prize pool de 50 mil euros.

+INFO: redbull.pt | https://www.redbull.com/int-en/events/flick-invitational