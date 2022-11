Red Bull Flick Invitational: Portugal com duas equipas em Copenhaga 

Além da dupla Depression Duo, apurada em setembro passado na Final Nacional, há mais uma formação a reforçar a presença portuguesa no Red Bull Flick Invitational: a BIG Equipa. Será em Copenhaga, entre os dias 19 e 20 de novembro, que tudo se vai decidir. O prize pool desta Final Mundial de Counter-Strike 2v2 é de 50 mil euros.

Já começou a contagem decrescente para a Final Mundial do Red Bull Flick Invitational, o ponto alto de uma das mais dinâmicas competições de CS:GO 2v2 da atualidade. A cidade de Copenhaga, na Dinamarca, vai assim receber um total de 27 duplas de amadores dos Estados Unidos da América, Europa, Médio Oriente e África. Tendo em conta o perfil aspiracional deste evento, que é visto como plataforma de deteção de novos talentos, numa das mais populares modalidades dos Esports, os melhores amadores vão defrontar as oito duplas de profissionais convidadas.

Portugal marca presença com os Campeões Nacionais Depression Duo e ainda a BIG Equipa, que foi apurada no qualificador online. Assim, Frozzen (Zé Telo) e Drext (João Pinto) juntam-se a D7 (Marta Asensio) e Zana (Ana Queiroz) nesta competição. Para os Depression Duo trata-se da segunda experiência a este nível, já que no ano passado conquistaram o quinto lugar na Final Mundial de Helsínquia. Já a BIG Equipa vai viver uma estreia absoluta em Copenhaga.

A competição começa com uma sessão de pré-qualificação para todos os amadores, sendo que só os melhores terão a chance de enfrentar as equipas profissionais num play-off bracket que se prevê intenso. O passo seguinte é a Grande Final – que foi dominada no ano passado pela dupla russa, Team Spirit.

Entre os profissionais, não faltam nomes sonantes, como as equipas G2, OG, Furia, BIG Clan ou Heroic, que estarão certamente em evidência. Quanto a objetivos, os Depression Duo são claros: "Para Copenhaga estabelecemos o objetivo de fazer melhor do que no ano passado e chegar ao Top 3". Nesta edição do Red Bull Flick Invitational vai ser distribuído um prize pool de 50 mil euros.