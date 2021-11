Red Bull Flick Invitational: Portugal no Top 5 mundial

Portugal esteve em destaque no último fim-de-semana em Helsínquia, com a dupla Depression Duo a representar as cores nacionais no Red Bull Flick Invitational. O quinto lugar conquistado nesta final mundial de CS:GO correspondeu às expetativas – tendo em conta a experiência da equipa. O título foi para a formação profissional russa Team Spirit, que bateu na final os finlandeses Puteli & blaze.

Na sequência da conquista do título nacional do Red Bull Flick, a formação Depression Duo rumou no último fim-de-semana (20 e 21 de novembro) à Finlândia para representar o nosso país nesta grande competição internacional de CS:GO. O resultado final - quinto lugar absoluto - acabou por corresponder às expetativas, deixando orgulhosa a dupla composta por Drext e Frozzen. Bastante jovem (média de idades de 17 anos), esta equipa mostrou grande qualidade e maturidade ao longo do percurso em Helsínquia. Um dos pontos altos foi sem dúvida o confronto com a formação profissional russa Team Spirit, que acabou por levar o título.

"Conseguimos representar ao máximo Portugal!", declararam no final Drext e Frozzen, certos de que podiam ter "avançado mais". Ainda assim, voltaram para casa com um prémio líquido de dois mil euros. O percurso luso começou com o apuramento para os playoffs, depois de um dia de competição composto por cinco rondas que se revelou particularmente intenso. Já no segundo dia, começaram da melhor forma com uma vitória frente aos romenos lauNX e CHANKY. Depois de perderem com os vencedores do torneio, o acesso à grande final só seria possível com a vitória em todos os jogos da "lower bracket", um objetivo que acabou por não se verificar.

Com um lugar central na história dos jogos eletrónicos, o Counter-Strike é hoje um dos mais populares esports do mundo – mobilizando uma autêntica legião de fãs. É este o território do Red Bull Flick, um desafio de CS:GO que se destaca pela introdução de um modo de jogo alternativo, com os jogadores a apresentarem-se em duplas na conquista e defesa de pontos de captura (modo "Capture and Hold") em mapas únicos.