Red Bull Solo Q: Encontrados os jogadores que vão disputar a final nacional

Estão encontrados os jogadores que vão disputar, já este domingo, a final nacional do Red Bull Solo Q, maior torneio amador de League of Legends 1v1. A partida vai decorrer em formato online e com transmissão em direto na plataforma Twitch, a partir das 14 horas.

O vencedor deste duelo irá representar Portugal na final mundial de Londres, que se realiza entre os dias 18 e 19 de maio, no Red Bull Gaming Sphere.

Para além dos prémios abaixo mencionados, o Campeão Nacional do Red Bull Solo Q vai ter a oportunidade de participar no Mid-Season Invitational da League of Legends 2023, que decorre nos dias 20 e 21 de maio, na Cooper Box Arena London, como convidado.

Calendário:

23/4 - Final Nacional / Online (a partir das 14 horas)



18-19/5 - Final Mundial / Red Bull Gaming Sphere, Londres



Prémios Nacionais:

1.º lugar - Portátil + Mochila OMEN

2.º lugar - Monitor + Mochila OMEN

3.º/4.º lugares - Mochila OMEN