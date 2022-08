Red Bull Under My Wiiings com Ricardo ‘FOX’ Pacheco

A primeira edição do Red Bull Under My Wiiings de Ricardo "FOX" Pacheco está a revelar-se uma experiência única para todos os intervenientes. A grande referência nacional dos Esports não esconde o seu entusiasmo ao vestir a pele de mentor. Cinco eleitos preparam-se agora para a participação nos Qualificadores do OMEN WGR Retake.

Numa iniciativa inédita em Portugal, o Red Bull Under My Wiiings de Ricardo "FOX" Pacheco veio agitar as águas da comunidade de CS:GO. Em causa está a oportunidade de fazer parte de uma nova equipa liderada por aquele que é considerado a grande referência lusa dos Esports.

O repto foi aceite por dezenas de participantes de todo o país, tendo resultado na seleção de cinco elementos que são agora a aposta de FOX: "Já conhecia alguns dos candidatos, por exemplo o 'P3R3IIRA', contra o qual já joguei várias vezes no passado. O 'sh1zlEE' já jogou em equipas em Portugal e o facto de ser mais experiente teve muito peso para a sua seleção. Em relação ao 'drext', fui com ele à Finlândia no ano passado, quando ganhou a final portuguesa do Red Bull Flick, e penso que é o principal jogador destes cinco selecionados, ele tem muito potencial. O 'hdstr' é streamer. Já o tinha visto em streams e jogado contra ele. O 'Sprayy' é o jogador que menos conheço dos cinco. Agora, é verificar a evolução de todos individualmente e como equipa."

Cumpridas as fases de seleção de jogadores, treinos e mentoria, e ainda um Bootcamp, FOX não esconde o impacto que este projeto está a ter, deixando várias hipóteses em aberto: "Esta experiência pode representar também um início para o meu futuro como treinador ou dono de uma equipa. Estou a passar uma experiência única e a ver como tudo se processa a esse nível".

A escolha dos cinco elementos foi baseada em diferentes critérios, como explica FOX: "As principais qualidades que procurei inicialmente nos candidatos foram o empenho e que soubessem ouvir a voz da experiência. Depois é necessário deixá-los estar mais à vontade, penso que a evolução começa sempre por aí. O ponto principal nesta fase é aprender a ouvir".

A próxima fase do Red Bull Under My Wiiings de Ricardo "FOX" Pacheco consiste na participação da equipa nos Qualificadores do OMEN WGR Retake, que se disputam nos dias 3 e 4 de setembro.